Après Jeffrey Epstein… Jean-Luc Brunel retrouvé pendu dans sa cellule !

Alors que Ghislaine Maxwell (si tant est qu’elle soit réellement aux États-Unis, car, comme le relève Alain Soral, aucune image n’atteste de sa présence à son procès) a été condamnée en première instance à 65 ans de prison dans le cadre de l’affaire Epstein, un autre événement troublant vient de se produire : le Français Jean-Luc Brunel aurait été retrouvé mort par pendaison dans sa cellule de la prison parisienne de la Santé, dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 février 2022.

Arrêté le mercredi 16 décembre 2020 à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour Dakar (Sénégal), le septuagénaire avait été mis en examen et écroué pour « viols et agressions sexuelles sur mineurs », « harcèlement sexuel », « association de malfaiteurs » et « traite des êtres humains aggravée au préjudice de victimes mineures aux fins d’exploitation sexuelle ».

Selon l’AFP, il avait été libéré sous contrôle judiciaire l’espace de quelques jours en novembre 2021, avant d’être remis en détention sur décision de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris. Il avait alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Ancien patron de l’agence de mannequins Karins, située à Paris, puis cofondateur de MC2, agence lancée en 2004 à New York, Miami et Tel-Aviv avec Jeffrey Fuller (et gérée par Claude Haddad), Jean-Luc Brunel était le rabatteur principal présumé de l’affaire Epstein : l’agence MC2 fournissait en effet des visas à des jeunes filles mineures (dont des Françaises), ce qui permettait leurs « déplacements » à travers le globe. L’Office central de répression des violences à la personne (OCRVP), en charge de l’enquête française, aurait réalisé plus d’un demi-millier d’auditions…

Ce que les médias ne disent pas et que vous apprendrez en lisant le numéro 472 de Faits & Documents (consacré à Jean-Luc Brunel) : Jean-Luc Brunel avait un frère très impliqué dans ses « affaires », Arnaud Brunel. Ensemble, « ils ont créé aux États-Unis Next Management Corporation, une société destinée à abriter leur participation de 25 % dans Next, une agence fraîchement lancée par Faith Kates. Devenue par la suite une des toutes premières agences de mannequins avec un bureau à Paris géré par Lorenzo Pedrini, cette agence est également décrite par les accusatrices d’Epstein comme une des courroies d’approvisionnement de son réseau ». Les initiés savent donc qu’il était question des « frères Brunel », ce que la presse française n’évoque jamais. Le fait qu’Arnaud Brunel ait été nommé au grade de chevalier de la Légion d’honneur en 2010 par la ministre de la Santé Roselyne Bachelot pour son rôle de président, depuis 2001, de l’ARSEP (une fondation de lutte contre la sclérose en plaque) et que sa femme, Nathalie Gillet, soit une fille de diplomate issue d’une grosse famille d’industriels lyonnais (elle est par exemple la nièce du PDG de Rhône-Poulenc Renaud Gillet et la cousine du patron de presse Jean-François Bizot), également petite-fille de l’homme politique et producteur de cognac James Hennessy, explique peut-être ce silence assourdissant.

Le parquet de Paris a confirmé que Jean-Brunel avait été retrouvé mort et indiqué qu’une enquête en recherche des causes de la mort avait été ouverte, confiée au 3e district de police judiciaire. Sa mort signifie l’extinction de l’action publique dans ce dossier, sauf si d’autres personnes devaient être mises en cause…

Après la « disparition » de Jeffrey Epstein, lui aussi soi-disant retrouvé pendu dans sa cellule de la prison du Metropolitan Correctional Center à New York en août 2019, et l’invisibilité de Ghislaine Maxwell à son procès pourtant ultra médiatisé, la piste de l’extradition secrète en Israël reste plus que jamais ouverte pour ces agents du Mossad.

Egalité & Réconciliation, le 19 février 2022

