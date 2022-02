La démocratie par les urnes est une gigantesque farce quand on comprend que l’Etat et les institutions ont été méthodiquement colonisés, depuis des décennies, par les intérêts privés, c’est-à-dire l’oligarchie mondialiste. Même les sondages servent à démoraliser les opposants au système. On sait que Macron est à 11%, et non à 26% comme le pouvoir voudrait nous le faire croire. Si d’aventure il ne se représentait pas, ce serait Valérie Pécron (ou Macresse), autrement dit un Macron en jupes, qui raflerait la mise, bien servie par une formidable remontada dans les sondages… A moins que les marionnettistes ne jugent que cette mascarade elle-même est devenue inutile et que l’élection soit carrément annulée, au vu de circonstances exceptionnelles… par exemple une guerre ? OD

« Macron déjà réélu mettra en place le Reset le lendemain (Boutry d’accord avec nous). Nous en sommes à la phase V du Reset – confiscation des comptes, cauchemar numérique et famine ; si les russes et les ukrainiens (moins boutefeux que prévu) ne veulent pas de l’énième grande guerre continentale (d’extermination) anglo-saxonne, nos grands illuminés pourront de toute manière, ivres de leur puissance et de notre insignifiance, abréger nos sous France. Suite : « projet fou » (Florian) de l’identité numérique européenne : c’est pour septembre. Hypothèse providentielle : les satanistes qui dirigent l’OCCIDENT (tomber, en latin) sont au bout du rouleau et c’est (c’est ou ce serait) leur dernière salve. Le résistant Florian Philippot a obtenu une républicaine signature, les bourricots de gauche Artaud et Lassalle 500. Tout est magnifiquement préfabriqué pour une réélection parfaite. Quittez le pays, si vous ne prenez pas les armes ».

