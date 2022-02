La coupe est pleine : Poutine reconnaît l’indépendance des territoires séparatistes ukrainiens et ordonne à l’armée russe d’y « maintenir la paix »

Après avoir reconnu l’indépendance des régions séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine, et signé avec elles des « accords d’amitié et d’entraide », Vladimir Poutine a ordonné lundi 21 février à l’armée russe de « maintenir la paix » dans ces territoires. Les deux décrets du président russe demandent au ministère de la Défense que « les forces armées de la Russie (assument) les fonctions de maintien de la paix sur le territoire » des « républiques populaires » de Donetsk et Lougansk.

Le calendrier du déploiement et son ampleur n’ont pas été annoncés dans ces documents, qui tiennent chacun en une page (et sont disponibles ici et là, pour les russophones).

Source : AFP/ francetvinfo

Rappel :

