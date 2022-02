Tout ce qui se passe aujourd’hui dans le monde pousse à la mise en œuvre d’un système mondial d’identification numérique et de monnaie numérique

N’oublions pas le tableau d’ensemble parmi tout le bruit des « nouvelles » de cette semaine sur la guerre, les convois de camionneurs et l’inflation vertigineuse.

Restons concentrés sur la question plus large de ce qui se passe et préparons-nous calmement à la progression logique de ce qui nous attend. Je dis cela parce qu’il semble que Dieu permette aux scénarios de fin des temps prophétisés dans la Bible de se réaliser.

Les élites mondialistes au pouvoir ont clairement appuyé sur le bouton de leur « solution finale » tant attendue, pour reprendre la terminologie de Bill Gates. Peut-être serait-il préférable de parler d’étape finale ou de scénario de fin de partie.

Lorsqu’un groupe de conspirateurs en est aux dernières étapes d’un coup d’État, lorsqu’ils croient avoir maté toute opposition imaginable, ils n’ont plus peur de révéler leur vraie nature. Ils ont montré leurs crocs autoritaires, à l’instar de Justin Trudeau, et en sont fiers. Ils ne s’inquiètent plus des élections (quelle pensée désuète). Ils ne semblent pas non plus s’inquiéter des manifestations pacifiques, où les citoyens envahissent les rues avec des pancartes et des chants, ou arrivent en ville sur des poids lourds.

Ils utiliseront tous les moyens nécessaires pour conclure l’accord et mettre en œuvre leur nouvel ordre mondial, alias « Grande Réinitialisation ». Ils utiliseront des pandémies, des armes biologiques, l’hystérie du changement climatique, des cyberattaques, des attaques sous faux drapeau et même une guerre mondiale si c’est ce qu’il faut pour finaliser la destruction de la civilisation occidentale. Tout cela est justifié à leurs yeux pour qu’ils puissent « reconstruire en mieux » sur les cendres de cette civilisation autrefois formidable. Ils sentent qu’après plus de 75 ans d’attaques de propagande culturelle marxiste, cette civilisation autrefois dominante est devenue faible et molle. En bref, ils sentent le sang dans l’eau et sont prêts à bondir. Il est temps.

Une grande partie de ce que j’ai rapporté ces deux dernières années a porté sur la façon dont la pandémie est utilisée comme un outil de matraquage pour introduire deux choses, un système d’identification numérique mondial et un système monétaire numérique mondial, qui seront tous deux utilisés comme des marteaux pour forcer les gens du monde entier à entrer dans le système de la bête biblique. Il y a de bonnes raisons de penser que ce système bestial ressemblera beaucoup au Troisième Reich d’Hitler, mais qu’il sera bien pire car les élites du pouvoir d’aujourd’hui, qui pensent presque exactement comme les nazis des années 30, disposent de bien plus de technologie. Elles disposent de l’intelligence artificielle pour nous espionner et prédire nos pensées, ainsi que de l’édition de gènes et des thérapies génétiques pour créer leurs super humains dépourvus de toute compassion humaine ou de toute capacité à penser de manière critique et indépendante. Les ordres sont donnés et les ordres sont suivis. Les libres arbitre gênants inhérents aux anciens humains ont été largement éliminés, et ils peuvent traiter sévèrement les derniers fauteurs de troubles tout en étant encouragés par les nouveaux transhumains qui ont rejoint leur culte.

Ce système bestial est maintenant à notre porte. Et à la lumière de ce qui s’est passé au Canada, la situation est bien plus claire qu’il y a deux mois. Les mondialistes avaient un plan stratégique bien pensé. Faire peur aux gens par le biais d’une propagande abrutissante diffusée par les médias et le complexe médico-pharmaceutique appartenant aux entreprises, utiliser la peur pour les enfermer et leur retirer leurs droits et libertés, tout en diabolisant tous ceux qui n’ont pas peur du virus et veulent continuer à vivre comme avant.

Après un an et demi de propagande et de privation de liberté, ils interviennent et proposent la solution, et c’est là que la véritable tromperie entre en jeu, en demandant aux gens de racheter certaines libertés limitées en se soumettant à des dictats qui peuvent être émis par un seul homme ou une seule femme, et non par leurs législatures élues. Ces dictats ont d’abord été présentés comme des nécessités temporaires destinées à faire face à une crise, mais c’était un mensonge. Ils n’ont jamais été conçus pour être temporaires. Ils étaient destinés à réorganiser chaque facette de votre vie, y compris votre liberté de mouvement, où vous pouvez travailler, ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez manger, comment vous adorez Dieu, ce qui est injecté dans votre corps. Et tout est désormais surveillé et évalué en temps réel à l’aide d’applications pilotées par l’IA sur votre téléphone.

Quel que soit le nom qu’on lui donne, nous assistons aux derniers mouvements d’échecs dans le plan de longue date des mondialistes pour démolir la civilisation occidentale, qu’ils veulent remplacer par un nouvel ordre mondial transformé, transhumaniste, impie et méchant jusqu’à la moelle, dans lequel ils contrôlent tout.

Si vous ne vous soumettez pas à l’injection et n’accordez pas à la cabale élitiste des droits totaux sur votre corps et la réorganisation de votre vie, alors vous êtes fondamentalement déclaré non-citoyen et n’avez aucun droit. Vous pouvez être un citoyen de votre pays, loyal à votre Constitution et à votre Déclaration des droits, mais cela n’a plus d’importance. Tout cela a été contourné et rendu caduc par la crise. Ils cherchent des citoyens du monde prêts à rejoindre le nouvel ordre mondial. Le Quatrième Reich. Qui est comme un culte. Vous suivez leurs dictats, qu’ils appellent « science » mais qui n’ont aucun lien avec la science réelle. Fauci a dit « Je suis la science », ce qui signifie que tout ce qu’il dit, peu importe si cela contredit ce qu’il a dit la semaine dernière, doit être suivi instinctivement. Il est votre nouveau dieu, ou l’un des nouveaux panthéons de dieux. Suivez le programme. « Pourquoi ces camionneurs ne peuvent-ils pas simplement faire ce qu’on leur dit ? » En fait, vous entendez ce genre de propos partout sur les médias sociaux.

Ils croient qu’ils peuvent mettre en place ce système maintenant parce qu’ils ont passé les 50 à 75 dernières années à infiltrer tous les postes clés du pouvoir dans notre société avec des gens qui suivront instinctivement les ordres, qu’ils soient d’accord avec eux ou non, souvent sans autre raison que de continuer à recevoir leur salaire et à payer leurs factures. Ils ont perdu la capacité ou le courage de penser de manière critique en tant qu’individus. Il est plus facile de suivre la pensée de groupe.

Rien de tout cela n’aurait pu être fait il y a 20 ou 30 ans, car les centres de pouvoir au sein de la société étaient encore trop disparates et diffus. Mais après des années de consolidation dans toutes les grandes industries, que ce soit les médias, les services médicaux, les services bancaires et financiers, les transports et les secteurs manufacturiers, elles sont toutes contrôlées au plus haut niveau par le même type de personnes. Si vous faites des recherches, vous découvrirez que toutes les plus grandes entreprises du monde sont majoritairement détenues par le même groupe d’élite de Blackrock, State Street, Vanguard et quelques autres grandes sociétés de gestion financière. Avec un tel niveau d’intérêt monopolistique, il n’y a rien d’important qu’ils ne contrôlent pas. S’ils ne le possèdent pas carrément, ils peuvent le contrôler, car tout le monde a besoin de manger. Tout le monde a besoin d’un revenu. Et ces revenus dépendent tous, en fin de compte, du même échelon supérieur des grandes banques et des sociétés.

C’est donc maintenant que se joue leur jeu final. Ne perdez pas de vue leurs objectifs. L’argent numérique. Carte d’identité numérique mondiale. Fausse viande. Voitures électriques à conduite autonome. Des églises obéissantes. Des citoyens du monde obéissants. Ceux qui désobéissent et ne veulent pas rejoindre ce nouveau système autoritaire, ceux qui rejettent les mensonges des médias d’entreprise, seront de plus en plus ostracisés, diabolisés et montrés du doigt pour être punis. C’est le temps de Matthieu 24. Le bien sera appelé le mal. La tromperie sera la règle. La persécution visera et piétinera les croyants. Mais cela ne durera pas longtemps, alors gardez la foi et préparez-vous à mettre en jeu votre visage spirituel. Nous résisterons jusqu’à la fin.

LeoHohmann.com, le 23 février 2022

(Merci à « e »)

Rappels :

Guerre en Europe, effondrement, chaos, Grand Reset… La « Bête de l’événement » est-elle arrivée ?

Le pass vaccinal bientôt intégré au passeport numérique européen : Vous serez numérisé, tracé puis pucé !

Agenda 2030 – Ils veulent tout vous prendre… même votre maison !

Le Nouvel ordre mondial pour les Nuls en 7 étapes et en images

« Je crois que nous sommes confrontés à un mal qui n’a pas d’égal dans l’histoire de l’humanité »