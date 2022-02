Ordo ab chaos : comment le conflit ukrainien est conçu pour bénéficier aux mondialistes

[Extraits de l’article de Brandon Smith]

Nous sommes tous conscients des influences mondialistes derrière les dirigeants des États-Unis et de l’OTAN, nous en présentons régulièrement les preuves indéniables. Le penchant de Biden pour les institutions mondialistes est bien connu. Mais qu’en est-il de la Russie ?

Certains, dans les médias alternatifs et le mouvement pour la liberté, croient à tort que la Russie est anti-mondialiste – Rien n’est plus faux. Comme de nombreux dirigeants politiques, Poutine utilise parfois une rhétorique antimondialiste, mais ses relations racontent une autre histoire. Dans sa première autobiographie, intitulée « First Person », Poutine évoque avec tendresse sa première rencontre avec le mondialiste du Nouvel ordre mondial Henry Kissinger, alors qu’il était membre du FSB (anciennement le KGB). Au fur et à mesure que Poutine gravissait les échelons politiques, il a entretenu une amitié constante avec Kissinger. Aujourd’hui encore, ils déjeunent régulièrement ensemble et Kissinger a été conseiller auprès de plusieurs branches du Kremlin.

Mais cela ne s’arrête pas là. Poutine et le Kremlin ont également entretenu un dialogue constant avec le Forum économique mondial, le projet du mondialiste désormais notoire Klaus Schwab. En fait, l’année dernière encore, la Russie a annoncé qu’elle rejoignait le « réseau de la quatrième révolution industrielle » du FEM, qui se concentre sur la socialisation économique, l’intelligence artificielle, l’ »internet des objets » et une foule d’autres intérêts mondialistes qui mèneront tous à la technocratie et à la tyrannie mondiales.

Encore une fois, le gouvernement russe n’est PAS anti-mondialiste. Cette affirmation est absurde et l’a toujours été. J’attribue le fantasme de l’opposition russe à un flux constant de propagande et à ce que j’appelle le faux paradigme Est/Ouest – la notion frauduleuse que l’agenda mondialiste est un agenda purement occidental ou américain et que des pays comme la Chine et la Russie s’y opposent. Si vous observez les interactions étroites entre l’Est et les mondialistes, cette idée s’effondre complètement.

Il est important de comprendre que la plupart des conflits entre l’Est et l’Ouest sont des conflits artificiels et que les dirigeants des DEUX COTES ne sont pas vraiment en désaccord les uns avec les autres. Ces guerres sont plutôt du théâtre Kabuki ; ce sont des guerres de convenance pour atteindre des objectifs cachés tout en hypnotisant les masses avec des moments de terreur et de calamité. Pour ceux qui en doutent, je leur recommande vivement de lire les travaux de recherche et de preuve de l’historien et économiste professionnel Antony Sutton, qui a découvert par hasard les faits entourant la conspiration mondialiste et a poursuivi en exposant leur habitude de jouer sur les deux tableaux dans presque toutes les guerres du siècle dernier, de la révolution bolchevique à la Seconde Guerre mondiale et au-delà.

La stratégie de l’ordre à partir du chaos n’a rien de nouveau, c’est quelque chose que les mondialistes font depuis très longtemps. Le nombre de révélations ouvertes post-Covid sur la « Grande Réinitialisation » que les mondialistes ont publiquement admises est si stupéfiant que leurs plans ne peuvent plus être niés. Tout sceptique à ce stade devrait être soupçonné d’avoir un QI à un chiffre.

Donc, maintenant que nous avons établi la réalité de l’implication des globalistes à la fois en Occident et en Russie, nous devons nous demander comment ils bénéficient du déclenchement d’une crise entre ces puissances à propos de l’Ukraine ? Qu’en retirent-ils ?

Comme je l’ai noté dans des articles récents, il me semble que l’Ukraine est une tentative de plan B pour produire plus de fumée et de miroirs là où la pandémie de covid n’a pas satisfait le plan de la Grande Réinitialisation. Comme Klaus Schwab et le FEM l’ont constamment affirmé, ils ont vu dans la pandémie l’ »occasion » parfaite d’imposer au monde la quatrième révolution industrielle. Comme le mondialiste Rahm Emanual l’a dit un jour à la suite du krach économique de 2008 :

« Vous ne voulez jamais qu’une crise grave soit gâchée. Et ce que je veux dire par là, c’est que c’est une opportunité de faire des choses que vous pensez ne pas pouvoir faire avant. »

Le FEM est un habitué de cette tactique. Klaus Schwab a également utilisé exactement le même langage juste après le krach du crédit de 2008 que celui qu’il a utilisé après la propagation du covid, en essayant toujours de vendre la gouvernance mondiale comme la solution à chaque catastrophe :

« Ce que nous vivons est la naissance d’une nouvelle ère, un appel au réveil pour revoir nos institutions, nos systèmes et, surtout, notre façon de penser, et pour adapter nos attitudes et nos valeurs aux besoins d’un monde qui attend, à juste titre, un degré beaucoup plus élevé de responsabilité et de reddition de comptes », a-t-il expliqué. « Si nous reconnaissons que cette crise est réellement transformatrice, nous pouvons jeter les bases d’un monde plus stable, plus durable et même plus prospère. » – Klaus Schwab sur l’initiative de refonte mondiale, 2009

Schwab a sauté le pas à l’époque, tout comme il a sauté le pas en 2020 lorsqu’il a déclaré que la Grande Réinitialisation était inévitable face au covid. Les mondialistes devaient s’attendre à un taux de mortalité beaucoup plus élevé à cause du virus, car ils dansaient pratiquement dans les rues, exaltés par la quantité de pouvoir qu’ils pouvaient voler au nom de la « protection du public contre une menace sanitaire mondiale. » Si vous regardez la simulation du FEM et de la Fondation Gates d’une pandémie de covid, l’événement 201 qui s’est tenu seulement deux mois avant que la VRAIE CHOSE ne se produise, ils s’attendaient clairement à ce que le covid fasse beaucoup plus de dégâts, prédisant un nombre initial de décès de 65 millions. Cela ne s’est jamais produit ; c’est loin d’être le cas.

Il est difficile de dire pourquoi une arme biologique évidente comme le covid n’a pas réussi à faire le travail. Les virus ont tendance à muter rapidement dans la nature et à se comporter différemment de ce qu’ils font dans un laboratoire. J’envisagerais même la possibilité d’une intervention divine. Quelle que soit la raison, les mondialistes n’ont pas obtenu ce qu’ils voulaient et ils ont maintenant besoin d’une nouvelle crise pour huiler les engrenages de la machine Reset. Avec le taux de mortalité déjà minuscule du covid qui baisse encore plus avec la variante Omicron et la moitié des États des États-Unis qui défient totalement les mandats de vaccination, ce n’est qu’une question de temps avant que le reste du monde ne se demande pourquoi il est toujours sous l’autoritarisme médical.

La guerre en Ukraine et la simple menace d’une extension de cette guerre au-delà de la région pourraient accomplir un certain nombre de choses que la covid n’a pas accomplies. Elle fournit une couverture permanente pour l’effondrement stagflationniste qui bat son plein aux États-Unis, les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui se poursuivent au niveau mondial ainsi que la déstabilisation de l’économie européenne. En particulier, l’UE est fortement dépendante du gaz naturel russe pour chauffer les maisons et maintenir son économie. La Russie a étranglé les approvisionnements en gaz naturel de l’Europe dans le passé et elle le fera à nouveau. Les exportations de pétrole russe comblent également les lacunes de la demande mondiale, et ces exportations seront étranglées par les sanctions ou par le Kremlin qui coupe délibérément les approvisionnements de certaines nations.

La guerre est toujours un moyen de camoufler un sabotage économique. Même si les banques centrales plantent et arrosent souvent les graines des krachs financiers bien à l’avance, les banques ne sont jamais blâmées parce que les conflits internationaux occupent commodément le devant de la scène. Par extension, la crise économique provoque la pauvreté de masse, le désespoir de masse et l’hystérie de masse, et les mondialistes diront que ces dangers exigent une solution internationale qu’ils fourniront volontiers sous la forme de la centralisation.

Aux États-Unis et dans de nombreuses autres nations occidentales où un grand nombre de personnes défendent encore la liberté individuelle, les mondialistes veulent clairement utiliser les tensions avec la Russie comme un moyen de faire taire la dissidence publique sur les politiques autoritaires. Je vois déjà de nombreux cas de fonctionnaires de l’establishment et de gauchistes sur les médias sociaux suggérant que les défenseurs des libertés sont des « pions des Russes » et que nous sommes utilisés pour « diviser pour régner ». Ce sont des absurdités qui ne sont soutenues par rien, mais ils essaient quand même ce récit pour voir s’il tient la route.

Je ne doute pas que toute rébellion aux États-Unis contre les mondialistes sera imputée à une ingérence étrangère. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la dernière chose que les élites veulent, ce sont des mouvements de personnes libres qui font obstruction à la Réinitialisation au nom de la liberté. Nous en avons été témoins au Canada où Trudeau a annoncé des pouvoirs d’urgence unilatéraux contre les manifestations des camionneurs, se donnant ainsi des niveaux de contrôle totalitaires. Même le gouvernement russe est intervenu dans de telles actions publiques pour empêcher toute forme d’élan militant. Biden va essayer de faire la même chose, et la guerre, même une petite guerre régionale, lui donne une raison d’opprimer la dissidence au nom de la sécurité publique.

Il est intéressant de noter que la loi martiale aux États-Unis est également beaucoup plus facile à justifier légalement et historiquement pour le gouvernement, tant qu’elle est appliquée en réponse à l’invasion d’un ennemi étranger. Le récit de l’influence russe pourrait très bien être une préparation à la loi martiale en Amérique. Que cela réussisse ou non est une autre question.

Lire l’intégralité sur Aube Digitale

Source : Alt-Market.us, le 24 février 2022

(Merci à Nadège)

Rappels :

Ils sont tous complices : La crise du COVID-19 ne s’arrêtera qu’avec le renversement des mondialistes (B. Smith)

« Je crois que nous sommes confrontés à un mal qui n’a pas d’égal dans l’histoire de l’humanité »