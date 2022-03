La guerre économique entre les Etats-Unis et la Russie vient de passer à la vitesse supérieure

Après la “pandémie” de Covid-19, il faut bien comprendre que la guerre en Ukraine est la nouvelle étape de la démolition contrôlée des économies et des sociétés telles que nous les connaissions en Occident et bien au-delà… Agenda 2030, nous voilà ! OD

Par Michael Snyder

Les guerres économiques ont tendance à se transformer en guerres réelles, et nous devrions donc tous être profondément alarmés de ce à quoi nous assistons. Chaque jour qui passe, les autorités des Etats-Unis et de la Russie imposent encore plus de mesures destinées à punir l’autre camp sur le plan économique. Heureusement, nos armées ne se tirent pas encore dessus, mais une guerre économique a déjà commencé et elle vient de passer à la vitesse supérieure. Mardi, Joe Biden a annoncé que son administration avait décidé d’interdire toutes les importations de pétrole et de gaz naturel russes…

« Aujourd’hui, j’annonce que les États-Unis ciblent la principale artère de l’économie russe. Nous interdisons toutes les importations de pétrole, de gaz et d’énergie russes », a déclaré M. Biden à la Maison Blanche. « Cela signifie que le pétrole russe ne sera plus acceptable dans les ports américains et que le peuple américain portera un autre coup puissant à la machine de guerre de Poutine. »

A peu près au même moment, le gouvernement du Royaume-Uni a également annoncé qu’il allait interdire le pétrole russe…

Le gouvernement britannique va interdire toutes les importations de pétrole russe, sa dernière mesure de sanctions contre l’administration de Vladimir Poutine en raison de la guerre en Ukraine.

Cette mesure, prise de concert avec les Etats-Unis, sera mise en œuvre progressivement jusqu’à la fin de l’année 2022, a déclaré le ministre des affaires Kwasi Kwarteng. L’interdiction s’applique aux produits raffinés tels que le diesel – dont le Royaume-Uni dépend de la Russie pour environ un tiers de ses importations. Elle ne s’appliquera pas au gaz naturel.

Ces mesures vont-elles faire mal aux Russes ?

Dans une certaine mesure.

Le reste de l’Europe n’a pas encore rejoint les Etats-Unis et le Royaume-Uni dans ce boycott, et la Russie sera toujours en mesure de vendre des quantités massives de pétrole et de gaz naturel à la Chine.

En réponse à ce dernier coup, Vladimir Poutine a signé un décret qui interdira l’exportation de certaines matières premières…

Quelques heures après que Joe Biden a annoncé un embargo de grande envergure sur toutes les importations américaines de pétrole russe – tout en avertissant les Américains que les prix du gaz sont sur le point « d’augmenter encore » – Vladimir Poutine aurait signé son propre décret de contre-mesure.

L’agence de presse russe RIA rapporte que le nouveau décret bloque toutes les exportations et matières premières de Russie « de certains matériaux » – les médias d’Etat notant que la liste spécifique sera rendue publique dans deux jours.

Nous devrons attendre pour voir ce qui figurera spécifiquement sur cette liste, mais j’ai le sentiment que le nickel en fera partie.

Mardi, la cotation du nickel a été suspendue après que son prix a soudainement plus que doublé…

Le London Metal Exchange (LME) a suspendu mardi les échanges de nickel après que les prix ont plus que doublé pour dépasser les 100 000 dollars par tonne métrique.

Le LME a indiqué dans un communiqué que les échanges seront suspendus au moins jusqu’à la fin de la journée.

Une pénurie mondiale de nickel va gravement nuire aux industries de toute la planète.

Et bien sûr, la Russie pourrait décider de couper toutes les exportations de pétrole et de gaz naturel vers le monde occidental. Dans ce cas, les prix du gaz naturel en Europe atteindraient des niveaux catastrophiques, et les Russes préviennent que nous pourrions éventuellement voir le prix du pétrole atteindre 300 dollars le baril…

La Russie a menacé de fermer un important gazoduc vers l’Allemagne et a averti que les prix du pétrole atteindraient 300 dollars si l’Occident décidait d’interdire ses exportations d’énergie.

« Il est absolument clair qu’un rejet du pétrole russe entraînerait des conséquences catastrophiques pour le marché mondial », a déclaré lundi le vice-premier ministre russe Alexandre Novak dans une allocution à la télévision d’État.

« La flambée des prix serait imprévisible. Elle serait de 300 dollars par baril, voire plus. »

Malheureusement, nous ne parlons pas d’une crise à court terme.

Les puissances occidentales ne vont jamais pardonner à la Russie, et la Russie ne va jamais pardonner aux puissances occidentales. Ainsi, beaucoup des mesures qui sont mises en œuvre actuellement sont susceptibles d’être permanentes.

Et c’est vraiment un scénario de cauchemar.

En ce moment, de nombreux Américains se plaignent de l’augmentation du prix de l’essence. Mardi, il a atteint un nouveau record…

Après avoir augmenté de façon spectaculaire à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le prix de l’essence a atteint un nouveau record, dépassant un sommet historique qui durait depuis près de 14 ans.

Mardi matin, le prix national moyen d’un gallon d’essence ordinaire s’élevait à 4,17 dollars, selon l’AAA, soit le prix le plus élevé jamais atteint, sans tenir compte de l’inflation. Ce prix est en hausse par rapport aux 4,07 $ de lundi et aux 3,61 $ de la semaine précédente.

Mais ce n’est que le début.

Dans peu de temps, 4,17 $ pour un gallon d’essence semblera une excellente affaire.

Inutile de dire que la hausse des prix de l’essence va être très douloureuse pour les familles américaines moyennes qui essaient juste de survivre d’un mois à l’autre. Selon Yardeni Research, le ménage moyen « dépensera 2 000 dollars de plus par an en essence, en plus de 1 000 dollars de plus en dépenses alimentaires » en 2022…

La dernière note de recherche de Yardeni Research estime que le ménage moyen dépensera 2 000 dollars de plus par an en essence, en plus de 1 000 dollars de plus en dépenses alimentaires. En additionnant tout cela, le ménage type dépensera 3 000 $ de moins cette année pour d’autres choses.

Aïe.

En parlant de nourriture, la guerre en Ukraine a absolument paralysé la navigation dans la mer Noire, et elle a essentiellement entraîné « une fermeture de la deuxième plus grande région exportatrice de céréales du monde »…

La guerre en Ukraine a gravement paralysé la navigation en mer Noire, avec de larges conséquences pour le transport international et les chaînes d’approvisionnement mondiales. Des dizaines de cargos sont bloqués dans le port ukrainien de Mykolaiv, selon les observateurs du transport maritime. On estime à 3 500 le nombre de marins bloqués sur quelque 200 navires dans les ports ukrainiens, selon l’agence de suivi des transports maritimes Windward Ltd, basée à Londres. Selon les historiens maritimes, il n’y a jamais eu autant de navires en détresse dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le résultat est la paralysie de la deuxième plus grande région exportatrice de céréales du monde. L’Ukraine représente 16 % des exportations mondiales de maïs et, avec la Russie, 30 % des exportations de blé.

Comme je l’ai expliqué à mes lecteurs à de nombreuses reprises, nous avons du mal à nourrir la planète entière, même dans les meilleures années, et cette année ne sera certainement pas l’une des meilleures.

La faim dans le monde s’est rapidement répandue avant même que nous n’arrivions en 2022, et Time Magazine rapporte que le prix du blé a augmenté de 70 % au cours des derniers mois…

La guerre a déjà fait grimper les prix du blé de 70 % à Chicago cette année et menace de bouleverser le commerce alimentaire mondial. La Russie et l’Ukraine sont des fournisseurs essentiels de céréales, d’huile végétale et d’engrais, ce qui signifie que les perturbations de l’approvisionnement se feront sentir dans le monde entier. Les prix du blé ont dépassé les niveaux observés pour la dernière fois lors de la crise alimentaire mondiale de 2008 – qui a contribué à déclencher de vastes manifestations – et l’indice des prix alimentaires des Nations unies a atteint un record en février.

Ce à quoi nous assistons va avoir un impact dévastateur sur toute la planète.

Par exemple, l’Égypte importe plus de blé que quiconque dans le monde, et elle s’approvisionne en temps normal presque exclusivement en Russie et en Ukraine…

L’Égypte – le plus grand importateur de blé au monde – importe environ 60 % de son blé de Russie et 25 % d’Ukraine, ont écrit les analystes de JPMorgan dans une note de recherche la semaine dernière.

Que va donc faire l’Égypte maintenant ?

Pendant ce temps, le prix des engrais continue de s’envoler pour atteindre des sommets sans précédent, et les experts nous assurent qu’une « crise alimentaire mondiale » est à venir…

« La moitié de la population mondiale se nourrit grâce aux engrais… et si on les retire du champ pour certaines cultures, [le rendement] chutera de 50 % », a déclaré à la BBC Svein Tore Holsether, directeur de la société agroalimentaire Yara International.

Connues comme « le grenier à blé de l’Europe », la Russie et l’Ukraine exportent environ un quart du blé mondial et la moitié des produits du tournesol, comme les graines et l’huile.

« Pour moi, la question n’est pas de savoir si nous allons vers une crise alimentaire mondiale, mais quelle sera l’ampleur de cette crise », a déclaré M. Holsether, notant que l’augmentation du prix du gaz entraîne une forte hausse du coût des engrais.

J’aimerais pouvoir faire comprendre à tout le monde la gravité de la situation.

La crise alimentaire mondiale dont vous entendez parler depuis des années est maintenant arrivée, et les régions les plus pauvres de la planète vont être les plus durement touchées.

Cette guerre en Ukraine aurait pu être évitée si facilement, mais on ne peut plus revenir en arrière.

Une chaîne d’événements a commencé que personne ne pourra arrêter, et des choses qui étaient autrefois considérées comme impensables deviendront bientôt monnaie courante.

Michael Snyder, The Economic Collapse, le 8 mars 2022

Traduction Olivier Demeulenaere

Rappels :

Ordo ab chaos : comment le conflit ukrainien est conçu pour bénéficier aux mondialistes

« Au secours, la crise énergétique arrive » (Charles Gave)

Pourquoi les Etats de l’OTAN commettent-ils un suicide énergétique ?

« C’est maintenant ou jamais. Ne choisissez pas l’extinction »

Tuer l’économie ou la population en surnombre ?

PLANDEMIE – Gates, Soros, Rockefeller, Buffet, Bezos : l’idéologie néo-malthusienne des élites mondialistes