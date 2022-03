Un pompiste refuse de vendre son carburant : « Halte au vol ! »

Avec des prix à la pompe affichés au-dessus de 2 euros le litre dans une majorité de stations-service de France, les automobilistes souffrent des conséquences de la guerre en Ukraine. Un pompiste refuse désormais de vendre son gazole, rapporte France 3 Régions, vendredi 11 mars.



Déjà en forte hausse avec la reprise économique post-crise sanitaire, le prix des carburants connaît encore une fois une flambée qui paraît presque incontrôlable, liée cette fois à la guerre en Ukraine.

Une augmentation significative des tarifs qui crispe de très nombreux Français qui subissent de plein fouet cet impact radical sur leur portefeuille. Un peu partout en France, le litre a dépassé les 2 euros et la situation pourrait encore s’aggraver dans les semaines à venir. Alors, pour un pompiste de Saint-Paulien, en Haute-Loire, trop, c’est trop. Ce dernier ne souhaite pas commercialiser son gazole à 2,5 euros le litre, il a donc tout bonnement décidé d’arrêter d’en vendre à compter du 9 mars, relate France 3 Régions, vendredi 11 mars.

Placardée sur l’écran de la pompe, une affiche fait mention de son choix : « Nous refusons de vendre du carburant à 2,50 euros le litre. Nous ne cautionnons pas le vol. Plus de stock pour le moment. » Sa dernière commande de carburant n’est pas passée. Le garagiste aurait dû le vendre à 2,47 euros pour la suivante. Une somme astronomique qu’Olivier Thomas dénonce, comme le relaie France 3 Régions. « Pourquoi pas 3 euros ? Moi, j’arrête. Il est hors de question que je mette un litre à 2,50 euros dans une voiture. Même l’ordinateur, quand j’ai voulu changer mon prix, m’a dit de ne pas mettre de prix incohérent […]. Je me dis que c’est inadmissible », abonde-t-il.

Le garagiste, pour qui le carburant représente en dessous de 10 % de son chiffre d’affaires, comme le précise France 3 Régions, en appelle à l’exécutif, mais aussi aux distributeurs. D’autant que le carburant est une nécessité pour beaucoup de Français dans leur vie professionnelle, notamment dans les zones rurales, comme ce village de Saint-Paulien. « J’hallucine totalement […] Je suis sûr qu’il y a du stock chez les pétroliers. Pourquoi tout le monde ne fait pas le dos rond en disant qu’il y a un mauvais moment à passer et que l’Etat donne un coup de main ? Il ne faut pas toucher au carburant pour les gens qui travaillent tous les jours, ni à l’électricité. Il y a des choses qui devraient être interdites », martèle-t-il, dans l’espoir d’être entendu. En plus, Olivier Thomas a dû essuyer les plaintes et les remarques des clients. Pour lui, il y a également la crainte de perdre de l’argent en cas de baisse des prix des carburants. Alors sur les litres restants, seuls les pompiers ou de rares habitués chanceux pourront en profiter, conclut France 3 Régions.

Orange actualités, le 11 mars 2022

