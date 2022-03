La troisième guerre mondiale a déjà commencé, et c’est une guerre économique

Par Brandon Smith

Dans un article que j’ai publié en avril 2018, intitulé « La 3ème guerre mondiale sera une guerre économique », j’ai présenté un certain nombre de facteurs laissant présager un conflit à grande échelle entre l’Est et l’Ouest, et expliqué pourquoi cette guerre serait principalement de nature économique. J’ai enquêté sur la façon dont ce conflit profiterait en fait aux mondialistes et aux institutions mondialistes qui cherchent à faire tomber les économies de nombreux pays tout en dissimulant cette crise artificielle derrière un mur de chaos géopolitique et de bruit.

L’objectif ? Convaincre les masses que la souveraineté nationale est un fléau qui ne mène qu’à la mort généralisée, et que la « solution » est un système mondial unique – idéalement géré par les mondialistes, bien sûr. En d’autres termes, une centralisation accrue est toujours proposée comme solution à chaque problème.

De plus, la guerre elle-même sert de couverture à la dépression inflationniste que notre banque centrale et notre gouvernement ont créée. Nous voyons déjà des propagandistes frauduleux, comme l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, tenter d’induire en erreur le public en lui faisant croire que tous nos problèmes d’inflation actuels proviennent de la guerre en Ukraine. Cette affirmation nécessite une gymnastique mentale impressionnante et un niveau d’ignorance épique, mais Psaki semble n’avoir aucune honte à jouer son rôle de personnalité sans âme à la Goebbels.

L’idée que des pays comme la Russie et la Chine finiraient par se rapprocher autant l’un de l’autre était une question qui suscitait de nombreuses discussions. Les gens prétendaient qu’il y avait trop de différences et que ces pays finiraient par se retourner l’un contre l’autre en pleine crise financière.

Eh bien, quatre ans plus tard, nous allons voir si cela est vrai ou non. Jusqu’à présent, il semble que j’aie eu raison.

Je pense depuis longtemps que certaines nations se préparent à un effondrement du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale (la première monnaie utilisée dans la majorité des échanges commerciaux dans le monde). Ma conviction est que la position économique dominante de l’Amérique est en fait une incroyable faiblesse ; l’hégémonie du dollar n’est pas une force, mais un talon d’Achille. Si le dollar devait perdre son statut de réserve, l’ensemble de l’économie américaine et une partie de l’économie mondiale imploseraient, ne laissant derrière elles que ceux qui se sont préparés – ceux qui ont vu l’écriture sur le mur et ont planifié à long terme.

La coalition pour l’effondrement du dollar

Quatre nations se sont activement positionnées en vue du crash du dollar : la Chine, la Russie, l’Inde et le Brésil (cinq si l’on compte l’implication limitée d’une partie de l’Afrique du Sud). Ces pays sont également connus sous le nom de BRICS. Les BRICS sont rarement mentionnés dans les grands médias, mais il y a une dizaine d’années, on en parlait régulièrement.

A l’époque, ma fascination pour les BRICS était principalement due à leurs comportements commerciaux étranges. Plus précisément, leurs accords bilatéraux qui éliminaient le dollar comme monnaie de réserve, et le fait qu’ils stockaient des tonnes et des tonnes d’or.

C’était comme s’ils disposaient d’une sorte d’information privilégiée sur l’imminence d’un conflit économique ou d’une catastrophe, et qu’ils se préparaient à se découpler du dollar et de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Aujourd’hui, alors que la guerre en Ukraine fait rage, il y a un battage constant sur l’union des nations opposées à l’invasion de la Russie, au point que le récit est devenu bizarre. Il y a un incroyable niveau de fanatisme dans les médias grand public en ce moment, qui encourage une réaction aveugle de la foule. Ils essaient de susciter quelque chose de très similaire à un vortex comportemental que beaucoup d’entre nous, dans les cercles conservateurs, ont vu des milliers de fois ces dernières années : Les médias occidentaux utilisent la cancel culture contre la Russie.

Il ne s’agit pas simplement d’une condamnation générale du Kremlin ou de Poutine, ce qui serait normal. Il s’agit plutôt d’un rejet pur et simple de tout ce qui est lié de près ou de loin à la Russie, qu’il s’agisse des propriétaires de bars qui jettent toute leur vodka (même si la plupart de celle-ci n’est pas fabriquée en Russie) ou de la Fédération internationale des chats qui interdit certains chats dans les compétitions parce qu’ils sont élevés en Russie.

C’est de la pure folie enfantine, mais une fois encore, nous avons déjà vu cela avec la cancel culture aux États-Unis.

La pensée est totalement collectiviste et va un peu dans ce sens :

« Nous allons les exclure de la ruche et les isoler. Nous allons effacer leur existence et réécrire leur identité et leur histoire. Puis nous les punirons en leur retirant leur capacité à survivre économiquement jusqu’à ce qu’ils se soumettent et se conforment aux directives des gardiens, dont nous tairons le nom. »

Cela dit, comme la plupart des conservateurs le savent, la cancel culture est une stratégie qui a échoué. Malgré la pression internationale en faveur de l’annulation de la Russie et les affirmations des médias selon lesquelles la Russie est désormais « complètement isolée et seule », le récit est apparemment conçu davantage pour tromper les masses que pour intimider le Kremlin. En fait, ils ne sont pas du tout isolés. Et devinez quels pays refusent catégoriquement de soutenir les actions et les sanctions contre l’invasion de l’Ukraine ?

Exact, les autres membres des BRICS.

La Chine a refusé catégoriquement de prendre des mesures de sanction et travaille directement avec la Russie pour atténuer les problèmes commerciaux. Comme je le souligne depuis dix ans, ils se sont préparés pour ce moment. Si le reste du monde ne veut pas des exportations et du pétrole russes sur son territoire, la Chine les achètera certainement.

L’Inde est étrangement silencieuse sur l’Ukraine, malgré les pressions incessantes des États-Unis.

Le Brésil et l’Afrique du Sud ont adopté des positions neutres sur l’Ukraine et continuent de commercer avec la Russie. Il semblerait que l’annulation de la Russie ait déjà échoué avant d’avoir réellement commencé.

Le narratif ne sert qu’à donner au public occidental deux fausses impressions :

Il fait croire aux gens que la cancel culture à l’échelle internationale fonctionne et que la Russie va bientôt plier alors que c’est le contraire qui est vrai.

Il fait croire aux gens que tous les risques sont du côté russe alors qu’en réalité, la majeure partie des risques sont du côté occidental. L’inévitable catastrophe économique n’en sera que plus effrayante lorsqu’elle se produira.

Personnellement, je n’ai aucune affinité avec l’un ou l’autre camp du conflit ukrainien. Je ressens de l’empathie pour le peuple ukrainien, mais certainement pas pour le gouvernement ukrainien et ses partenaires mondialistes. Je n’ai pas non plus d’amour pour Poutine et ses nombreux amis du World Economic Forum mondialiste.

Cela dit, même si vous pensez qu’un camp a raison et l’autre tort, on ne peut nier que la mentalité de cancel culture de l’Occident va conduire à un désastre épique.

Ce que les gens ne semblent pas comprendre, c’est que cette calamité fera autant de mal aux États-Unis et à l’Europe qu’à la Russie, si ce n’est plus.

L’armement économique de la forteresse Asie

Les relations économiques étroites entre la Russie et la Chine se transforment rapidement en une « forteresse asiatique » qui garantit une certaine protection contre l’instabilité mondiale.

La Russie exporte un nombre surprenant de matières premières dont de nombreux pays dépendent, des engrais aux métaux industriels comme le nickel et l’aluminium. Mais son principal produit d’exportation est, de loin, l’énergie sous forme de pétrole et de gaz naturel. L’Europe, en particulier, est totalement dépendante de la Russie pour 40 à 50 % de son chauffage et de son électricité. Une réduction des exportations énergétiques russes aurait des effets dévastateurs sur l’Europe dans un an et il est peu probable que d’autres exportateurs soient en mesure de combler le vide à court terme, du moins pas sans une augmentation considérable des prix.

Selon l’AIE, la Russie est le troisième producteur de pétrole au monde, derrière l’Arabie saoudite et les États-Unis, et elle est le premier exportateur sur les marchés mondiaux. Des sanctions contre le pétrole russe entraîneraient un déplacement massif de l’offre et de nombreux marchés se précipiteraient pour combler le vide.

La simple menace d’une réduction du pétrole russe a provoqué une forte hausse des prix de l’essence aux États-Unis et en Europe. Le prix du Brent est passé de 90 à 130 dollars le baril en l’espace de deux semaines.

Je ne pense pas que cela s’arrêtera là non plus. Je m’attends à ce que le prix du brut grimpe jusqu’à 200 dollars le baril et que le prix de l’essence grimpe jusqu’à environ 7 dollars le gallon avant que l’augmentation du pompage de schiste aux États-Unis ne contribue à équilibrer l’offre (et il s’agit du meilleur scénario possible). Une partie du prix sera due à la spéculation, mais en définitive, sans le pétrole russe, les prix resteront élevés même si la guerre en Ukraine prend fin.

Et c’est ici que nous arrivons à un aspect clé de ce scénario que je ne pense pas que beaucoup de gens prennent en compte. Peu importe que la Russie se retire de l’Ukraine, et certainement peu importe que l’Ukraine se rende. L’aspect économique de la guerre se poursuivra, et ne fera que s’intensifier.

Les mesures de rétorsion dans la guerre économique

Au-delà du pétrole et de l’énergie, l’influence combinée des BRICS a le pouvoir de perturber considérablement le statut de réserve mondiale du dollar américain. La Chine détient à elle seule des milliers de milliards de dollars et de bons du Trésor américain qu’elle peut écouler sur le marché quand bon lui semble. La Chine est le premier exportateur mondial et la plupart des pays, y compris les États-Unis, dépendent de la production chinoise. Voilà pourquoi les fermetures draconiennes des usines chinoises à cause du Covid ont provoqué une tension constante sur la chaîne d’approvisionnement mondiale. Environ 20 % des importations aux États-Unis proviennent de Chine, dont plus de 97 % de nos antibiotiques.

Ensemble, les BRICS contrôlent une grande partie des marchés d’exportation et de production. Ils n’ont même pas besoin de se débarrasser du dollar dans les échanges, il leur suffit de dire qu’ils préfèrent un panier de devises comme les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (FMI). La valeur du dollar s’effondrerait, et ce au milieu d’une inflation déjà en hausse.

Un autre développement intéressant de la guerre économique est la multiplication des appels à des solutions de cryptomonnaie et de monnaie numérique. Je note que les BRICS ne sont pas les seuls à refuser de s’opposer à la Russie ; il y a aussi la question des institutions mondialistes comme le FMI et la Banque des règlements internationaux (BRI). Il n’est pas surprenant que l’adhésion de la Russie à ces plateformes bancaires mondiales reste sécurisée. La Russie continue de détenir des milliards de dollars de DTS du FMI. Ces deux institutions ont appelé à la mise en place d’un système mondial de monnaie numérique (qu’elles contrôleraient évidemment).

Si la guerre économique mondiale se poursuit sur sa trajectoire actuelle, ce n’est qu’une question de temps avant que les sanctions commerciales ne se transforment en attaques monétaires. C’est là que les États-Unis seront le plus touchés.

Ce n’est peut-être pas une coïncidence si les mondialistes se sont arrangés pour en tirer profit. En l’absence d’une monnaie de réserve mondiale et alors qu’une crise inflationniste fait rage, ils vont tenter de « sauver la situation » et affirmer qu’ils ont la solution parfaite : un système mondial de monnaie numérique basé sur la technologie blockchain mais lié au système de panier de DTS du FMI et administré par eux.

En d’autres termes, avec toute l’inflation présente dans les monnaies nationales, le FMI proposera au public une monnaie numérique ou cryptomonnaie qui leur promet plus de stabilité. La crise de confiance inflationniste sera utilisée pour pousser les gens vers un système numérique qui n’a aucune vie privée et qui peut être utilisé pour les contrôler en leur refusant l’accès sur un coup de tête, un peu comme la façon dont fonctionne le système de crédit social chinois.

L’Ukraine n’est que le premier domino d’une longue chaîne qui doit conduire à un système économique mondial centralisé entre les mains des élites financières.

Il existe des moyens de le perturber, et il se peut que le plan ne réussisse pas du tout, mais il est impossible d’éviter la souffrance économique qui sera causée dans l’intervalle. Tout ce que nous pouvons faire est de reconnaître que la troisième guerre mondiale est là et que les armes seront économiques plutôt que nucléaires.

Brandon Smith, Alt-Market.us, le 10 mars 2022

Publié à l’origine sur Birch Gold Group

Traduction Olivier Demeulenaere (avec deepl.com)

