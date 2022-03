Réouverture : le Vietnam refait Điện Biên Phủ

Superbe coup ! Et jusqu’au dernier moment, l’effet de surprise fut préservé.

Le Vietnam vient de frapper un grand coup dans la fourmilière des covidéments asiatiques… en annonçant la réouverture des frontières aux touristes, effective ce jour (source).

Sans conditions ni règles à la con !

Et même sans tenir compte du “statut” vaccinal.

Un seul test avant le départ, PCR (72 heures) ou même ATK (24 heures).

Rien d’autre.

Enfoncés les Thaïs et leur coupage de poils de cul en 12 (1 test PCR avant le départ, 1 nuit dans un hôtel spécial pour attendre le résultat d’un deuxième test PCR, puis test ATK le 5ème jour, assurance médicale arnaque, inscription sur un site gouvernemental pour obtenir un “Thai Pass” avant le départ, et pour les injectés ! Les non injectés, eux, devant rester en quarantaine fermée et payante pendant 7 jours).

Défoncés itou les Singapouriens, les Malaisiens, les Indonésiens… Tous ayant mis en place des programmes similaires à celui de la Thaïlande, tordus, complexes, absurdes.

Bref un grand bravo à nos amis VC. Ils viennent de nous refaire Điện Biên Phủ.

Mais à l’envers. 🙂

Ajoutez dans la corbeille des noces… l’exemption de visa (pour une quinzaine de pays, dont la France… en clair vous débarquez à l’aéroport avec votre brosse-à-dent et votre string sale, pouf ils vous filent 15 jours)… la victoire du Vietnam est totale.

Il est évident qu’après un tel blitzkrieg… les Thaïs sont humiliés et vont s’empresser d’émuler les Viets pour éviter de perdre encore davantage la face.

Bref, faites passer la niouze. Et réservez vos billets pour Hanoï (la plus belle ville d’Asie du sud-est).

Et n’oubliez pas d’envoyer un petit mot à l’ambassade du Royaume de Siam pour leur dire d’aller se faire voir chez les Ukrainiens.

Pardon, chez les Grecs.

Covidémence.com, le 16 mars 2022