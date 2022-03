Injections ARNm : et maintenant les acouphènes

On résume : si après vos 1, 2, 3, 4 doses de produits ARNm couillonavirants expérimentaux… vous n’êtes pas encore :

(liste non exhaustive tant les effets “secondaires” de ces saloperies sont nombreux et variés)… vous pourriez développer en plus des acouphènes. 🙂

Si, si. Pour le fun.

Kézako ? Des bruits dans les oreilles, sans origine extérieure. Ce qui peut paraître anodin voire même loufoque peut en réalité se transformer en terrible fardeau au point de rendre certaines personnes folles et les pousser au suicide (quand leur cerveau “entend” en permanence un avion au décollage, les empêchant ainsi de dormir).

Une équipe de chercheurs US s’est penchée sur ce problème à partir d’une analyse de la base de données VAERS (pharmacovigilance américaine) portant sur 12 247 cas post injections (jusqu’au 14 septembre 2021).

In an article published for the March edition in the “Annals of Medicine and Surgery,” about 12,247 cases of COVID-19 post-vaccination tinnitus were reported until Sept. 14, 2021. Tinnitus is when one experiences ringing or other noises—that are not external sounds—in one or both ears, affecting between 15 and 20 percent of all people, says the Mayo Clinic. (source ZeroHedge)