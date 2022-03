Ces étranges sondages qui propulsent un Macron cramé au firmament

Sondages truqués, société Dominion, présence de Zemmour : sans ces béquilles aimablement fournies par le pouvoir profond, le mercenaire Macron se ferait “déchirer” dès le premier tour de l’élection ! OD

En Occident, les sondages ne font pas l’élection, ils préparent l’opinion : à une sélection, à une hiérarchie, à une finale. Ils ont une vertu éliminatoire. La présidentielle française revêt une importance capitale, puisque chez nous, le pouvoir est majoritairement présidentiel. Les autres élections en sont démonétisées, même celle qui envoie 577 députés à la Chambre, des élus du peuple qui ne servent plus à rien, à part salarier quelques copains. Même les maires de leurs villes respectives (ou circonscriptions) ont plus de pouvoir.

Du coup, le peuple lui aussi ne sert plus à rien, puisque ce lien entre le haut et le bas est coupé. Seul reste et importe le lien entre le Président et le peuple, ou le président et le Peuple, qui est théoriquement souverain. Mais il suffit d’un malade, d’un tyran, d’un fanfaron, pour foutre tout le bel édifice démocratique par terre. Certains qui goûtent au pouvoir, à l’Anneau, ne peuvent plus s’en passer, et sont prêts à tout pour le conserver. Poutine est là depuis 22 ans, Xi est parti pour rester.

Exclusif, Macron promet de ne pas ruiner le pays une deuxième fois s’il est réélu !!!



🤣🤣🤣 — BotOfficielDeRaoult (@linval59) March 17, 2022

Notre système se veut plus démocratique puisqu’un président ne peut rester plus de deux quinquennats en poste. Cependant, il a les moyens de trafiquer les votes. D’abord par le comptage : qui a déjà recompté une urne de bureau de vote de présidentielle, ici ? Qui a déjà contrôlé la remontée des voix du bureau de vote au ministère de l’Intérieur ou à des chaînons intermédiaires ? Et qui a déjà contrôlé la somme définitive des voix, qui débouche sur les chiffres officiels, peu après 20 heures, les soirs du premier et du second tours ? Pas nous.

Est ce que le Ministère de l’intérieur peut produire l’appel d’offre qui aurait permis de choisir la société Dominion pour compiler les résultats électoraux pour la Présidentielle 2022 et les législatives qui s’en suivront ?

Macron organise avec McKinsey une fraude massive — 2 Mazerolles (@LouisCapetIX) March 17, 2022

Depuis plusieurs semaines, les instituts de sondages, qui sont directement (par les commandes de l’Élysée, Matignon ou de la presse, elle-même dépendante de l’État) ou indirectement (par les hommes, les liens endogames de l’oligarchie politico-économique) liés au pouvoir central, donnent 24, puis 26, puis 28, puis 30, puis 33 % au président sortant. Alors que son bilan est catastrophique, que la colère populaire n’a jamais été aussi grande. Et déjà en 2020, comme le montre ce bandeau de BFM, pourtant très macronophile :

Qu’on en juge par le vote de contestation, dit populiste, qui atteint aujourd’hui allègrement les 50 % au premier tour. C’est presque tous contre Macron. Et ce sortant aurait un score mitterrandien au premier tour de la présidentielle de 1988 (34 %) ? Impossible. Mais c’est possible, puisque les instituts de sondages le disent, ou plutôt le distillent, l’engramment, l’imposent.

Sur Twitter, à chaque fois que ce score surréaliste est lâché par un troll macronien, de la droite à la gauche, de l’extrême droite à l’extrême gauche, personne n’y croit, tous les gens sensés s’esclaffent. Mais que faire, si ce chiffre de réélection est déjà inscrit dans le marbre par les ingénieurs sociaux de la Macronie ?

Dominion a été choisi pour centraliser les votes, et Twitter prévient déjà que ceux qui contesteront les élections verront leurs comptes disparaître, les sondages donnent Macron à 30%…toujours pas compris ?

Oui, Macron sera réélu. Et comme pour Biden, les moutons y croiront. — Alphanumérique (@Alphanumrique2) March 18, 2022

Le recompte est une chose, on l’a vu dans la confrontation entre Biden et Trump, mais quand on dispose des forces du Système, il est difficile de s’opposer à des chiffres (ou des mensonges) officiels. La donnée intéressante qui est tombée est ce sondage non officiel, non basé sur la méthode des quotas (qui a ses limites) et qui a donné, sur 42 000 votes, ce rejet massif du sortant :

C’est vrai ⁦@RTLFrance⁩ ?



Franchement ce serait grave d’apprendre que ce sondage défavorable au grand leader et général en chef des armées Micron 1er a été supprimé pic.twitter.com/Rcxt1bc5G5 — Aude Lancelin (@alancelin) March 4, 2022

En creux, on peut donc dire que le sortant n’est pas à 30 ou 32 % mais bien à la moitié, soit 16 % des voix, ce qui correspond à un dernier sondage de Matignon (qui n’est pas officiellement sorti, et pour cause). Il donne bien 16 au Président, 18 à Marine et à Zemmour, 14 à Mélenchon et 9 à Pécresse. On a bien un vote populiste global à 50, une distribution des voix plus réaliste. Mais ce sondage s’appuie sur une abstention de plus de 50 %, c’est-à-dire qu’un Français sur deux n’a pas fait son choix. La marge d’erreur est donc énorme.

