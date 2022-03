Bouzou le clown : « Pour aider les Ukrainiens, mettez un pull et baissez le chauffage ! »

L’économiste (et humoriste) Nicolas Bouzou s’était déjà illustré avec son opération « Un vaccin contre une part de pizza » et son éloge appuyé du pass nazitaire. Il récidive ici avec une ébauche de programme communiste. Il s’agit d’habituer les Français à un avenir fait de sobriété, de frugalité et de rationnement. Pour répondre à la crise énergétique massive qui s’annonce, bien sûr, mais surtout au voeu du Petit père des peuples Klaus Schwab : « Vous ne posséderez plus rien dans 10 ans. Et vous en serez heureux »… OD

