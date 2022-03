Guerre et Grand Reset – Nicolas Bonnal

« Une guerre c’est très bon, une épidémie c’est très bon, et puis n’importe quoi c’est très bon – comme de toute façon les gens sont complètement abrutis par la publicité… On souhaite au président Macron une belle réélection par son peuple de russophobes et de vaccinolâtres ».

(AVATAR Media, 8 mars 2022)

