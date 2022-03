Le rouble, le dollar et le prix de l’or – Qui gagnera vraiment la partie d’échecs économique ?

La Russie vient de prendre des mesures qui vont changer à jamais le système financier mondial. Lorsque le conflit en Ukraine a éclaté, les États-Unis ont immédiatement tenté de faire chuter la valeur de la monnaie russe. Ces tentatives ont été couronnées de succès pendant quelques jours, mais aujourd’hui, la valeur du rouble par rapport au dollar américain est presque revenue au niveau où elle était avant le début de la guerre. Cela a stupéfié de nombreux experts, car ils pensaient que les sanctions américaines allaient paralyser la Russie. Et que s’est-il passé ? Eh bien, il s’avère que les Russes ont fait quelques manœuvres très astucieuses qui ont retourné la situation contre l’administration Biden.

Tout d’abord, la Russie a commencé à exiger d’être payée en roubles lorsqu’elle vend du gaz naturel à des nations non amies. De nombreux pays d’Europe occidentale sont assez mécontents de cette décision, mais ils n’ont pas vraiment le choix, car ils sont extrêmement dépendants du gaz russe. Donc, à partir de maintenant, les puissances occidentales vont être obligées de contribuer à soutenir la valeur du rouble…

La Russie veut que les « pays inamicaux » paient le gaz naturel russe en roubles. C’est la nouvelle directive du président Vladimir Poutine, qui tente de tirer parti des ressources très demandées de son pays pour contrer un barrage de sanctions occidentales.

« J’ai décidé de mettre en œuvre (…) une série de mesures visant à convertir en roubles russes les paiements – nous allons commencer par cela – pour nos fournitures de gaz naturel aux pays dits inamicaux », a déclaré M. Poutine lors d’une réunion télévisée du gouvernement, ajoutant que la confiance dans le dollar et l’euro avait été « compromise » par la saisie d’actifs russes par l’Occident.

Deuxièmement, les Russes ont décidé que les dollars américains ne seraient plus acceptés comme paiement pour tout ce qu’ils vendent à d’autres nations. Pavel Zavalny, le chef du parlement russe, déclare que la monnaie américaine « a perdu tout intérêt pour nous »…

Le message principal de Zavalny était bien plus intéressant, même s’il a été largement négligé. Si d’autres pays veulent acheter du pétrole, du gaz, d’autres ressources ou quoi que ce soit d’autre à la Russie, a-t-il dit, « qu’ils paient soit en monnaie forte, et c’est de l’or pour nous, soit en payant comme cela nous convient, c’est la monnaie nationale. »

En d’autres termes, la Russie est heureuse d’accepter votre monnaie nationale – yuan, lire, ringgits ou autre – ou roubles, ou « monnaie forte », et pour eux, cela ne signifie plus des dollars américains, mais de l’or.

« Le dollar cesse d’être un moyen de paiement pour nous, il a perdu tout intérêt pour nous », a ajouté M. Zavalny, estimant que le billet vert ne vaut pas mieux que des « papiers de bonbons ».

C’est un événement considérable, mais les médias américains n’en parlent pas beaucoup.

Les Russes ne se contentent pas de dire qu’ils ne reconnaissent plus le dollar américain comme la monnaie de réserve du monde.

Ce serait déjà assez grave.

A ce stade, ils disent en fait qu’ils n’accepteront plus du tout le dollar américain comme moyen de paiement.

Wow.

Troisièmement, la banque centrale de Russie a attaché la valeur du rouble au prix de l’or pour au moins les trois prochains mois…

La banque centrale russe va recommencer à acheter de l’or aux banques et paiera un prix fixe de 5000 roubles (52 $) par gramme entre le 28 mars et le 30 juin, a déclaré la banque vendredi.

Mais vous n’en entendrez pas parler sur CNN ou MSNBC.

C’est un coup qui pourrait potentiellement tout changer.

Il fut un temps où la valeur du dollar américain était liée à l’or, et cela a aidé le dollar américain à devenir la monnaie dominante sur la planète entière.

Mais Nixon nous a sortis de l’étalon-or au début des années 1970, et les choses se sont détraquées depuis.

Aujourd’hui, la Russie a lié la valeur du rouble au prix de l’or, et beaucoup pensent que cela va vraiment tout bouleverser…

« Je me souviens de ce que les États-Unis ont fait au milieu de la Grande Dépression. Pendant les 40 années suivantes, le prix de l’or a été rattaché au dollar américain à 35 dollars. Il y a un précédent à cela. Cela me donne à penser que l’intention de la Russie serait que la valeur du rouble soit directement liée à celle de l’or », a déclaré Everett Millman, expert en métaux précieux de Gainesville Coins, à Kitco News. « Fixer un prix fixe du rouble par gramme d’or semble être l’intention. C’est assez important lorsqu’il s’agit de savoir comment la Russie pourrait chercher des fonds et gérer le financement de sa banque centrale en dehors du système du dollar américain. »

D’autres pensent que cette mesure va créer une grande instabilité dans le système financier mondial.

Par exemple, Tom Luongo prévient que ce qui suit pourrait bientôt se produire…

A 1550 $ l’once, l’effet de tout premier ordre est que cela implique un taux rouble/USD d’environ 75. Cela incite ceux qui détiennent des roubles à continuer et ceux qui en ont besoin à faire monter les prix à partir des niveaux actuels. Cela crée une dynamique favorable pour ramener le rouble aux niveaux d’avant-guerre. Ensuite, les effets du marché prennent le relais, la demande de roubles devenant structurelle, en fonction de la balance commerciale de la Russie. Une fois que cela se produit et que le rouble/USD tombe en dessous de 75, alors le prix de l’or en USD augmente structurellement, vidant les marchés de l’or papier et faisant s’effondrer le système financier basé sur l’or hypothéqué/à effet de levier. Nous sommes maintenant dans la phase d’arbitrage que @Lukegromen a envisagée avec 1000 barils/oz.

Le temps nous dira si Luongo a raison ou s’il a tort.

Mais il ne fait aucun doute que les choses ne se sont pas passées comme l’espéraient les responsables de l’administration Biden.

Ils avaient espéré que les sanctions américaines écraseraient le rouble, le système financier russe et l’ensemble de l’économie russe.

Au lieu de cela, les Russes ont réussi à soutenir la valeur du rouble et ont pris des mesures qui menacent directement la domination du dollar américain.

Quelle que soit l’issue des pourparlers de cessez-le-feu, je m’attends à ce que les États-Unis et la Russie poursuivent ce conflit économique dans un avenir prévisible.

En fin de compte, ce sera mauvais pour nos deux nations.

Et comme l’Histoire l’a montré, les conflits économiques ont tendance à se transformer en guerres armées bien trop souvent. Inutile de dire que nous ne voulons absolument pas d’une telle guerre avec la Russie.

Les dirigeants des deux bords devraient s’efforcer de trouver des moyens de parvenir à la paix et de réparer les énormes dégâts qui ont déjà été causés.

Malheureusement, tout le monde semble vouloir poursuivre l’escalade, ce qui devrait nous alarmer tous profondément.

Michael Snyder, The Economic Collapse, le 29 mars 2022

Traduction Olivier Demeulenaere (avec deepL.com)

Rappel :

