Accélération des événements – Ce qu’ils voudraient pour assurer le contrôle et le ‘‘débranchement’’ possible

Nous sommes entrés dans une période où tout va maintenant aller plus vite. Les gens seront de fait à même de percevoir qu’il existe réellement un complot des eugénistes et des malthusiens pour TUER et CONTRÔLER. Et que ces gens-là n’aiment surtout pas les enfants des autres… les nôtres.

Nos contemporains auront-ils pour autant le désir de comprendre ce qui leur arrive, de découvrir ce que cache la société que les politiciens, mercenaires de ces réseaux de la mort, veulent leur imposer ? Ce n’est pas certain.

Il suffira de regarder dans notre entourage et voir comment les gens perçoivent une telle transformation : leur ruine en découlera ainsi que l’absence de soins de santé. Ils continuent à porter leur masque par peur de la vérité et ne font pas l’effort de chercher la juste information. Ils vont donc connaître l’adaptation pour notre époque de certains épisodes de la période nazie et soviétique, dans le prolongement de la gestion économique des amis de Davos.

Bref, ce que peut coûter la perte de la FOI et le respect des commandements de Dieu, l’éducation d’enfants sans repères et sans aucune morale chrétienne. Qui sème récoltera…

Ecoutez cette petite fille, victime de ce programme de Davos appliqué par nos représentants politiques chargés de mettre en œuvre progressivement un univers carcéral à partir de pandémies administrée ou d’autre événements, comme une future actualité liée à la géo climatologie.

Je fais une dépression, j'ai envie de mourir." Depuis l’arrivée du Covid, les demandes d’admission explosent dans les hôpitaux pédopsychiatriques. Emma, 11 ans, est hospitalisée depuis le 2 octobre. https://t.co/6xFwomSX8F pic.twitter.com/gOrZlI9M8f — Anaïs Tea (@Anaiss_tea) March 24, 2022

Voyez maintenant cette vidéo si éclairante… sur leur volonté de CONTRÔLE. Là, c’est assez transparent.

Toujours dans le même genre … pic.twitter.com/x9r66BVgpR — Anaïs Tea (@Anaiss_tea) March 3, 2022

Il y a ce qu’ils veulent et ce qu’ils pourront faire… bien entendu.

Il faut prier le CHAPELET car aucun parti politique ne va sauver la France et le monde.

En attendant, voici les variations de prix en Allemagne pour la semaine en cours :

pâtes (jusqu’à 40 %),

détergent à lessive (jusqu’à 20 %),

eau minérale (environ 10 %),

produits laitiers (jusqu’à 5 %). %),

café (jusqu’à 10 %),

mouchoirs en papier (jusqu’à 15 %),

papier hygiénique (jusqu’à 10 %),

essuie-tout (jusqu’à 20 %) et

huile de tournesol (jusqu’à 100 % ).

Il y a une donnée supplémentaire: par exemple, le prix de l’huile de tournesol était de 0,89 à 0,99 euro et maintenant il est de 1,99 euro. Il y avait des files attentes pour 3 euros le litre.

Le Washington Post met en garde contre les prix des denrées alimentaires qui vont exploser, et Bloomberg recommande d’apprendre à manger des lentilles au lieu de la viande. Tout le monde s’attend à ce que le pétrole explose dans les premiers jours d’avril, après l’expiration des contrats de mars et que les expéditeurs ne soient plus obligés de prendre du pétrole russe.

L.I.E.S.I., le 29 mars 2022

