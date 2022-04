Macron : « Nous ne paierons pas le gaz russe en roubles »

Alors que Moscou exige, à partir d’aujourd’hui vendredi, d’être payée en roubles pour ses livraisons de gaz (y compris à l’Europe), la France refuse de céder au chantage de Vladimir Poutine.

Le président de la République Emmanuel Macron a déclaré cet après-midi au journal Le Monde que selon un audit mené par Bercy, la France ne pourrait continuer à importer du gaz russe qu’à une seule condition : que la BCE (Banque centrale européenne) accepte de créer de nouvelles lignes de crédit.

« C’est très simple : si Vladimir Poutine exige d’être payé en vraie monnaie, c’est-à-dire en roubles ou en or, la France devra renoncer à une partie de ses approvisionnements en énergie. La pandémie et le ‘quoi qu’il en coûte’ nous ont déjà coûté la bagatelle de 650 milliards d’euros de dette supplémentaire. Vous pensez bien que si ça avait été du vrai argent, ça n’aurait pas été possible... Nous ne paierons pas le gaz russe en roubles, seulement en argent magique »...

Lire la suite