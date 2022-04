La guerre en Ukraine n’est-elle que du théâtre ?

« Les Ukrainiens n’ont pas fermé les vannes des gazoducs et ils continuent d’être payés par les Russes. C’est un cas unique dans l’histoire des conflits ! »

Les explications embarrassées des invités, du type « c’est une querelle entre cousins » ou bien « c’est normal, Poutine et Zelensky ont besoin des revenus du gaz pour continuer la guerre », sont bien sûr parfaitement comiques. OD

(CNEWS, L’Heure des Pros, 31 mars 2022 – cliquer sur l’image)

« La nouvelle la plus sensationnelle depuis quelques jours sur l’Ukraine, c’est cette histoire de gaz. C’est le fait que Poutine exige d’être payé en roubles et donc montre que les sanctions, il s’en moque. Et que par ailleurs on découvre que le gaz continue d’être délivré à travers l’Ukraine. 30% du gaz consommé en Europe passent par les gazoducs ukrainiens. Et donc il paye l’Ukraine de deux manières : en royalties d’une part, et d’autre part en les laissant se servir et prélever, ce qui permet de chauffer les foyers ukrainiens. Combien de foyers ukrainiens ? 12 millions de foyers ukrainiens sont fournis avec ce gaz. Combien de compteurs ont été arrêtés après les destructions ? Quand un pâté de maisons est visé par des missiles, évidemment on coupe le gaz. Et d’ailleurs il y a toujours sur place des ouvriers pour le faire… des ouvriers de la grande entreprise. Combien ? 300.000 sur 12 millions. Ça fait que 97,5% des foyers ukrainiens ont toujours le gaz… Ça laisse pensif, non ?

Le gaz arrive de Russie. Donc les Ukrainiens n’ont pas fermé les vannes. Ils continuent d’être payés par les Russes. Ce qui est un cas absolument unique dans l’histoire des conflits ! J’ai cherché un parallèle et je n’en pas trouvé ! Et le même Zelensky vient en Europe et nous culpabilise, nous incrimine en nous disant : « Vous sentez le gaz. C’est le gaz de la honte. Vous avez les mains couvertes du sang des Ukrainiens ». (Vincent Hervouët)

