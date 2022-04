Pour Alexandre Adler, Poutine est malade et sera bientôt destitué !

« Poutine a compris que les carottes étaient cuites s’il ne faisait rien… et c’est là que s’ouvre la fenêtre d’opportunité de l’Ukraine… Il a trompé tout le monde ».

Propagande, désinformation, délire d’un expert en mal de notoriété… ou rumeur fondée ? L’avenir le dira. OD

(Le Parisien, 1er avril 2022)

Alexandre Adler, journaliste et historien, perçoit dans la guerre russo-ukrainienne une tentative désespérée de Vladimir Poutine de rester au pouvoir. Ce spécialiste du monde russe, qui s’enorgueillit d’amitiés parmi les plus hautes sphères du pouvoir, affirme que les rumeurs lancées il y a quelques semaines concernant la maladie de Parkinson de Vladimir Poutine seraient avérées : « Des hackeurs russes, américains et israéliens ont affirmé que cette information provenait directement du Kremlin : ça ne peut donc pas être une fake news ». Pour le journaliste, cette information serait non seulement avérée mais marquerait aussi le début de la fin du règne de Poutine, comme une sorte de message lancé par ceux qui veulent destituer Poutine.

Le président russe l’aurait bien compris et se serait lancé dans la guerre en Ukraine pour essayer de « faire un coup d’État » et de regrouper ses fidèles, « c’est-à-dire tous ces Russes qui n’encaissent pas que l’Union soviétique a dû être dissoute. »

Parmi ceux qui veulent le faire tomber, Alexandre Avdeïev, ancien ambassadeur en France et aujourd’hui ambassadeur au Saint-Siège, Sergueï Choïgou, le chef de toutes les armées ainsi que Sergueï Narychkine, l’ancien chef du renseignement extérieur. Selon Alexandre Adler, qui transmettrait un message de son « ami Alexandre Avdeïev », la guerre sera terminée « dans les deux mois et ils nettoieront ensuite tous les dégâts » occasionnés par Poutine.

