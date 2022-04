Macron, le candidat de tous les partis « de gauche »

Avec ces élections présidentielles parfaitement grotesques, on a de nouveau la démonstration de l’imposture caricaturale de notre système démocratique. Quelle que soit l’étiquette, les partis politiques ont tous été mis au service du totalitarisme mondialiste qui écrase les peuples et les nations. Même Le Pen et Zemmour jouent leur rôle dans ce jeu de dupes, un rôle d’épouvantails et de repoussoirs “fascistes”. OD

Source : Twitter (merci à Danse)