Votez, éliminez !

Comme Eric Verhaeghe, je ne suis un ami ni de Marine Le Pen ni du RN. Et comme je l’ai déjà dit, je pense qu’un simple changement de tête à l’Elysée ne suffira pas pour redresser le pays et le guérir de son cancer mondialiste. Pour cela, il faudrait que les Français renversent la table et reprennent eux-mêmes le pouvoir, en se débarrassant d’abord des chaînes que sont l’euro, l’UE et l’OTAN. Ce qui ne figure pas au programme de Marine Le Pen, celle-ci cherchant plutôt à se conformer et à plaire au système. Mais en l’état actuel des choses, Macron incarnant de loin le pire, il convient pour le second tour de revenir à la bonne vieille maxime du suffrage universel : « Au premier tour on choisit, au second on élimine ! ». OD

La grande carabistouille du barrage au RN et à la pluie de sauterelles

Par Eric Verhaeghe

Le mot est passé, du Parti Communiste jusqu’au MEDEF : il faut faire barrage au Rassemblement National et sauver le soldat Macron coûte-que-coûte, sous une multitude de prétextes fallacieux allant du retour du nazisme jusqu’à la pluie de sauterelles économiques qui s’abattront sur la France en cas de désobéissance de l’électorat. Bien entendu, ces prétextes actionnés mille fois pour éviter tout changement dans le ronron du système mondialiste ne repose que sur des écrans de fumée. Voici pourquoi.

Faire barrage au Rassemblement National… comme en son temps il fallait faire barrage au Front National. La rengaine est la même depuis plus de 30 ans. Elle fut inventée à une époque où Internet n’existait pas plus que le COVID ou le téléphone portable, où le Rideau de Fer était encore debout et les frontières aussi.

Depuis cette invention, le monde n’est plus le même, mais la politique française elle, garde les mêmes lubies et les mêmes slogans, peu à peu vidés de leur sens. Il faut donc continuer à crier “faites barrage au Rassemblement National” la main coeur, l’air héroïque d’un indigné le plus ostentatoire possible, sous peine de déchoir aux yeux de l’artistocratie et des salons parisiens (sans oublier ceux de Neuilly et de Montreuil, bien entendu).

Le même barrage de Montreuil à Neuilly, un signe qui ne trompe pas

La liste des forces qui appellent à faire barrage au Rassemblement National serait trop longue pour être dressée exhaustivement.

On retiendra juste qu’on peut assez facilement la faire commencer à Montreuil, avec cette publication de la CGT dont le titre dit tout : “Pas une voix du monde du travail pour l’extrême droite”. Et l’achever avenue Bosquet, au siège du MEDEF, dont le Président a déclaré que : “Le programme économique de Marine Le Pen conduirait le pays à décrocher par rapport à ses voisins et à le mettre en marge de l’Union européenne“.

Mais on pourrait tout pareillement reprendre les propos de Nicolas Sarkozy qui a appelé à voter Macron ce matin.

C’est quand même curieux, cet unanimisme qui réconcilie d’un coup des gens qui, officiellement, sont des ennemis de classe.

Tout se passe comme si les acteurs d’une pièce de théâtre arrêtaient soudain la pièce qu’ils étaient en train de jouer pour protester contre la vente de la salle.

En tout cas, tout ce petit monde ne s’y prendrait pas autrement s’il voulait nourrir l’opinion dans la conviction qu’un système en trompe-l’oeil l’opprime, l’asphyxie, avec des divergences ou des antagonismes de pure apparence, mais une communauté d’intérêt profonde qui bloque toute évolution, toute réforme, toute remise en cause des rentes acquises.

Une conviction s’impose de façon transparente : la politique française est une mascarade à bout de souffle dont le seul objectif est de protéger les gamelles des cooptés. Au nom de l’intérêt général, de la démocratie et de la survie économique du pays.

Lire la suite sur le Courrier des Stratèges

Rappels :

Macron, le candidat de tous les partis « de gauche »

Votez Macron pour « sortir la France du pétrole, du gaz et du charbon » !

L’abject Macron évoque le possible retour du passe vaccinal à l’automne et le qualifie « d’outil intelligent et proportionné » !

Lire aussi :

Pour dégager Macron : oubliez votre crédibilité, elle ne sert plus à rien !