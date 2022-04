Démolition contrôlée de l’économie – Le port de Shangai, le plus actif du monde, est fermé !

Fin mars, Shanghai a fait l’objet d’un confinement complet dans le cadre de la politique de tolérance zéro de la Chine à l’égard du COVID. Lorsque les cas se sont prétendument multipliés, la Chine a prolongé le confinement pour une durée indéterminée. Shanghai abrite le port à conteneurs le plus actif du monde, et son incapacité à fonctionner contribue profondément à la crise des chaînes logistiques. Un membre de la section de Shanghai de la Chambre de commerce de l’UE a estimé que le volume avait baissé de 40 % au cours de la première semaine d’interdiction de fonctionnement du port. Aucune date n’a été fixée pour la reprise des activités du port.

On estime que le confinement imposé actuellement a emprisonné chez eux 25 millions de citoyens chinois, ce qui est alarmant, mais les conséquences de la fermeture du plus grand port maritime du monde en pleine crise des chaînes logistiques auront des répercussions sur l’économie mondiale. Pour comprendre à quel point le port de Shanghai est crucial pour le flux mondial de marchandises, il faut savoir qu’il accueille un volume quatre fois supérieur à celui du port de Los Angeles (l’un des plus grands ports de marchandises des Etats-Unis).

Les professionnels du secteur ont prévenu que cela poserait des problèmes. L’une des plus grandes entreprises internationales de conteneurs, Maersk, a déclaré que la fermeture du port de Shanghai entraînerait à elle seule une hausse de 30 % des coûts de transport par camion.

Certaines entreprises appliquent le système de la « boucle fermée », dans lequel les employés ne peuvent pas quitter leur lieu de travail. Pourtant, le port ne peut pas fonctionner avec les restrictions actuelles, car il n’y a tout simplement pas assez de travailleurs disponibles. Cette situation est totalement insoutenable. Avec ses politiques actuelles, la Chine jette de l’huile sur le feu dans les crises des chaînes logistiques et de l’inflation, qui se feront sentir dans le monde entier.

Armstrong Economics, le 14 avril 2022

Traduction Olivier Demeulenaere

