Le menteur pathologique de l’Elysée a encore frappé !

En septembre 2020, Emmanuel Macron avait ironisé sur « les Amish et la lampe à huile ». Mercredi dernier, sur TF1, il a récidivé lorsqu’il s’est dit prêt à reprendre dans son projet certaines propositions des écologistes… mais pas la décroissance :

« La décroissance, etc. ce n’est pas dans mon programme, je vous le confirme, je ne vais pas changer. » (TF1, 13 avril 2022)

Or, comme je l’ai signalé récemment, si l’on se penche sur sa profession de foi de candidat à l’élection présidentielle, on peut lire noir sur blanc la phrase suivante, qui, c’est le moins qu’on puisse dire, ne fait pas dans la dentelle et aurait dû en faire bondir plus d’un :

« Nous continuerons d’investir pour être le premier grand pays à sortir du pétrole, du gaz, du charbon. » (10 avril 2022)

Peut-être Macron pourrait-il nous expliquer avec quels investissements il compte réussir ce tour de force, sans provoquer un effondrement de l’économie et de la société françaises ? A moins qu’il ne s’agisse d’une nouvelle – et fatigante – illustration de son fameux « en même temps » ? OD

Rappel :

