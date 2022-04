Macron, c’est de la haute trahison !

J’ai vendu

Alstom et Technip aux américains

Alcatel aux Finlandais

Lafarge aux Suisses

Essilor et PSA aux italiens

J’ai voulu démembrer Engie et EDF, vendre ADP

J’ai endetté la France et aliéné son indépendance… https://t.co/F3Qh6SxNQW