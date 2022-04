Macron, c’est la guerre et la misère !

(TV Patriotes, 16 avril 2022)

Charles Gave : « Il ne faut pas voter contre Macron parce que c’est un âne, il ne faut pas voter contre Macron parce qu’il est incompétent, malhonnête, tout ça il l’est, on le sait tous… Il faut voter contre Macron parce qu’il peut nous amener la guerre. Et ça c’est impossible ! Faites bien passer le message : si cette histoire imbécile avec la Russie et l’Ukraine continue, nous risquons d’avoir et la guerre, et la misère. Avec une baisse de notre PIB de 40%. C’est inouï. Donc dites bien à tous ceux que vous allez voir cette semaine : Macron, ce n’est pas la paix, c’est la guerre. Macron, c’est la guerre. Et l’Europe, c’est la guerre ! »

(Merci à clavreul)

Rappel :

