Faudra-t-il truquer encore les résultats pour que Macron soit réélu ?

Il faudra plus que les « machines à voter » : une manipulation des résultats à très grande échelle… Cette élection serait définitivement bidon ! OD

Encourageant après le flop hallucinant de Macron à Marseille : 70% des électeurs de Mélenchon refusent de voter pour le Zébulon. Les robots-perroquets de la presse s’affolent. Après le flop parisien, faut-il croire Christine Deviers-Joncour ? Les machines à voter le feront-elles réélire ? Dominion devra-t-il remplacer nos couillons raréfiés ? 23134 débiles sous les ordres de SOS racisme manifestent contre l’extrême-droite ; mais pas contre le contrôle social, mais pas contre la guerre en Europe, mais pas contre le passeport digital, mais pas contre le Grand Reset, mais pas contre le contrôle social bolonais. David explique : cela fait cinquante ans qu’on les mobilise contre des causes débiles, et ces zéros sont fatigués. Macron serait réélu par les machines à voter, ses hauts fonctionnaires, les médecins à vaccin et les retraités génocidaires ; Marine en tête dans 57% des communes au premier tour.

Nicolas Bonnal, le 17 avril 2022

Pas de plans larges du meeting de #Macron hier, et on comprend pourquoi…⤵️ #LeBide pic.twitter.com/I6lL9oRjy5 — Florian Philippot (@f_philippot) April 17, 2022