Halte aux cinglés !

Les vrais terroristes

par Strategika 51

Des personnes qui parlent de décroissance, de dépopulation, de réduire la consommation, de ne plus se laver, de ne plus manger de viande, de s’imposer des restrictions, de se faire inoculer n’importe quelle substance chimique imposée par la propagande, de nier la biologie et bientôt de s’automutiler par conviction idéologique ne sont pas saines d’esprit. Ces détraqués sont en voie de se transformer en zombies utiles à l’empire du mensonge.

Faut-il les prendre au sérieux ?

Quand le système de domination économique global pouvait se permettre des ressources à bas coût en exploitant sans vergogne les pays les plus pauvres, c’était la mondialisation. Quand ce système d’escroquerie universelle s’est sabordé pour empêcher l’éventualité d’un monde multipolaire et éviter toute rivalité, cette mondialisation s’est révélée n’être qu’une forme de néocolonialisme 3.0 ou un occidentalisme 4.0. C’est à ce moment que les cinglés malthusiens, climato-fanatiques et bionégationnistes ont été lâchés dans la nature. Ce sont donc des outils de second ordre du système d’oppression universelle.

Ce sont donc des terroristes en puissance en attente de mobilisation pour les besoins de l’empire tout comme le sont Azov, Daech, Al-Qaïda, Meta, le front Ennosra, Twitter, Aidar, Praviy Sektor, X, Monsanto, les Femen, l’OTAN (Organisation Terroriste de l’Atlantique Nord), les fausses mouvances néonazies, les gouvernements cryptofascistes d’Europe drapés dans la social démocratie et le socialisme capitaliste, les faux intellectuels va-en-guerre et racistes, etc.

Ils veulent une sorte de grand reset. C’est un grand nettoyage au kärcher visant cette vermine qu’il faudra initier au plus vite. Le monde ne s’en portera que mieux.

Strategika 51, le 18 avril 2022

(via Réseau International)

