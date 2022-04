Présidentielle 2022 – Tout cramer pour repartir sur de bonnes bases !

Excellent, une nouvelle fois ! Valérie Détresse et les vieux qui ont voté Macron en prennent plein la figure… Et c’est bien mérité ! Pour le reste, Trouble Fait montre avec beaucoup d’humour que les Tartuffe qui appellent à faire barrage au fascisme et à Marine Le Pen se paient bien notre tête… Comme d’habitude. OD

(Trouble Fait, 19 avril 2022)

Analyse salée des résultats du 1er tour, et quelques réflexions sur mon vote au second tour.

Rappels :

Ils sont en train de couler EDF et notre réseau d’électricité au nom de la “concurrence” qui devait faire baisser les prix !

« L’extrême droite, c’est Macron. Il faut lui faire barrage » (F. Asselineau)