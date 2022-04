Un débat pour (presque) rien…

A part confirmer que Macron est un être arrogant et méprisant… et que Marine Le Pen ne veut surtout pas lui succéder à l’Elysée. Elle avait matière à enfoncer Macron, elle ne l’a pas fait. Elle pouvait le “tuer” en déroulant simplement la liste de tous les scandales et trahisons dont il s’est rendu coupable durant son quinquennat, dont deux ans de fausse pandémie et de vraie tyrannie pseudo-sanitaire… Elle ne l’a pas fait. A peine une allusion à l’énorme affaire McKinsey. Rien sur Alstom, BlackRock, Davos… Pas une seule fois le mot « corruption » ou « mondialisme »…

Pourquoi ? Par qui ou par quoi est-elle tenue ? Comment a-t-elle pu laisser l’infâme petit dictateur mentir à ce point sur le pouvoir d’achat, le chômage, l’industrie, le climat, la Russie… lui accordant même un satisfecit pour ses prétendus efforts de paix dans le conflit ukrainien ! Alors que ce larbin des va-t-en-guerre de l’Empire n’a cessé de jeter de l’huile sur le feu, en livrant par exemple des armes et des militaires français au régime néo-nazi de Zelensky ! Comme en 2017, Marine Le Pen a confirmé qu’elle n’était qu’un pion dans les mains du système et qu’en renonçant à sortir la France de l’euro, de l’UE et de l’OTAN, elle se condamnait à l’impuissance face à la destruction méthodique de notre pays. OD

(débat Macron-Le Pen, 20 avril 2022)