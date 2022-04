Pour le clown Mélenchon, « le 3ème tour (de piste) commence ce soir »

Après avoir fait réélire Macron, le chef des « Insoumis » annonce que « le troisième tour commence ce soir » pour « battre Macron et choisir un autre chemin » (sic). Dans la grande comédie électorale, chacun joue son rôle et les cocus sont contents… ou pas ? OD

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

Peu après les résultats du second tour, le leader insoumis a tenu une conférence de presse au siège de La France insoumise, à Paris. Il se réjouit de la défaite de Marine Le Pen et appelle à élargir l’Union populaire pour constituer une majorité aux législatives face à Emmanuel Macron.

La seconde partie du discours, sur les législatives, était attendue. Celui qui se targue de représenter la troisième force politique du pays est de fait le maître des alliances à gauche et multiplie les appels du pied. «A toutes et à tous, je dis : ne vous résignez pas. Au contraire. Entrez dans l’action franchement, massivement. La démocratie peut nous donner de nouveau le moyen de changer de cap», dit Mélenchon.

Il ajoute : «le troisième tour commence ce soir» pour «battre Macron et choisir un autre chemin». A condition d’élire «une majorité de députés» sous la bannière de l’Union populaire. Le «bloc» constitué autour de lui au premier tour est selon lui «le tiers Etat qui peut tout changer, s’il se rassemble et s’il s’élargit». Un appel du pied aux autres partis de gauche tels que les communistes et les écologistes, avec qui il multiplie les rencontres. Mélenchon semble toujours croire à une cohabitation. Il renouvelle son appel à le propulser «Premier ministre» et ainsi «faire vivre un nouvel avenir en commun». Rendez-vous les 12 et 19 juin.

Libération, le 24 avril 2022

