Encore une preuve qu’il n’y a jamais eu de « pandémie de Covid »

Elle était là depuis le début, sous notre nez, trop grosse pour être vue. Cette preuve, c’est tout simplement le chiffre de l’espérance de vie en France. Pour les femmes en 2021, elle est de 85,4 ans, tout proche du record absolu de 2019 qui a atteint 85,6 ans. Cela signifie que la pandémie Covid n’a généré aucun surplus significatif de morts.

Ce qui fait la force de cette preuve, c’est d’une part sa simplicité mais aussi son caractère incontestable. Chaque décès est comptabilisé on ne peut plus officiellement et le chiffre de l’espérance de vie est accessible, par tous, sur le site de l’Insee (Institut national de la Statistique et des Études économiques) en deux clics de souris.

Au niveau santé publique, ce n’aurait été nullement une catastrophe si l’on était retombé au niveau de 2010 soit 84,6 ans. L’espérance de vie aurait alors chuté d’une année et pourtant, je n’ai pas le souvenir d’une catastrophe ni du moindre problème sanitaire à cette époque. En 2021, la réalité des chiffres indique que l’espérance de vie n’a reculé que de seulement 0,2 années par rapport au record absolu. Comment est-il encore possible de parler de pandémie avec un tel chiffre ?

À défaut d’y répondre, l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) a éludé la question en modifiant tout simplement la définition d’une pandémie. Le mot « mortalité » a été remplacé par la notion de « maladie grave ». Mais éluder n’est pas répondre et ne rien dire, c’est parfois mentir.

Politiquement, on peut très bien comprendre et accepter que des prospections catastrophiques aboutissent à la mise en place de mesures drastiques. Mais l’urgence par définition ne dure qu’un temps et lorsque la réalité contredit les prospections, il convient de corriger l’erreur.

Le « nous sommes en guerre » doit être officiellement remplacé par « nous ne sommes plus en guerre ».

Le conseil de défense n’est plus légitime.

Les mesures liberticides ne sont plus légitimes.

Le « quoi qu’il en coûte » n’est plus légitime.

L’urgence médicale n’est plus légitime.

Changer les choses est difficile et beaucoup y ont renoncé. Les quelques irréductibles, ceux qui désirent résister, ceux qui ont encore le goût de la liberté, doivent adopter une méthode. C’est cela qui fera la différence. Voici donc le mode d’emploi à appliquer.

Il faut commencer par la fin. L’objectif final est de faire admettre qu’une espérance de vie qui se maintient à des niveaux records est incompatible avec une pandémie. Si des personnes en profitent financièrement ou politiquement, c’est une arnaque.

Au niveau méthodologie, il convient de ne pas oublier que si fournir une preuve irréfutable est difficile, modifier une conviction déclarée l’est beaucoup plus. Il est indispensable de respecter un temps et un processus d’assimilation. Il faut savoir faire preuve de prudence, de modestie, de patience, de finesse et de courage.

