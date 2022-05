L’ordre mondial a changé… Voici ce que cela signifie pour votre valeur nette

Des changements importants ont lieu en ce moment même.

Une partie de la tendance inquiétante de ces derniers mois est que les institutions financières et les gouvernements volent l’argent des autres en plein jour.

Jeff Dorman a écrit un article intéressant sur l’effondrement du London Metal Exchange (LME) ainsi que sur d’autres sujets connexes.

« Avons-nous complètement perdu de vue l’objectif ?

Pendant une seconde, éliminez vos préjugés. Pour ceux qui ont la chance d’avoir fait fortune en investissant dans les actifs numériques, ignorez l’euphorie. À ceux qui s’acharnent à prouver que les actifs numériques n’ont aucune utilité, réfléchissez objectivement un instant. Regardons simplement les faits :

-Le gouvernement canadien a fermé l’accès aux banques à un grand nombre de ses citoyens en raison d’une protestation. -La décision d’envahir l’Ukraine prise par le seul dirigeant d’une nation, le président russe Vladimir Poutine, a entraîné des pertes de plusieurs centaines de milliards de dollars en quelques semaines en raison d’une chute de près de 50 % du marché boursier russe, a immédiatement bouleversé la solvabilité de la Russie (les CDS à 5 ans sont passés de 100 points de base en début d’année à 900 points de base) et a entraîné une hausse des prix du pétrole qui a touché des milliards de personnes dans le monde. -En réponse à l’attaque russe contre l’Ukraine, les alliés occidentaux ont notamment coupé la Russie du système international de communication bancaire SWIFT, une décision qui entraîne déjà des pannes de banque et des faillites. -Avant même cela, les marchés obligataires et boursiers ont été secoués par les décisions (ou les coups de gueule) d’une poignée de responsables non élus de la Réserve fédérale et des banques centrales, qui contrôlent essentiellement le sort des marchés financiers mondiaux. -Dans mon propre monde protégé, il fallait plus de 3 jours pour transférer de l’argent d’un de mes comptes bancaires américains à un autre, bien que les services bancaires américains ne soient rien de plus qu’une entrée de grand livre dans un tableur. »

Jeff n’a pas tort. Heureusement, les gens comme Jeff se réveillent rapidement à ces réalités.

Ce qui était étonnant avec la manifestation des camionneurs canadiens, c’est que ces « lois d’urgence » ont été adoptées rétroactivement.

En d’autres termes, lorsque vous avez fait un don aux camionneurs, vous étiez en droit de le faire. Mais maintenant vous êtes en violation de la loi canadienne, et en tant que tel le gouvernement peut et a gelé votre argent sans aucune procédure régulière.

Considérez ce que cela signifie réellement.

En fait, GoFundMe a tenté (avec la coercition du gouvernement, sans aucun doute) de voler 9 millions de dollars d’argent de donateurs, et ce n’est que sous la menace de poursuites judiciaires de la part de gouverneurs d’États rouges américains qu’ils ont fait marche arrière et remboursé l’argent. Rassurez-vous, la prochaine fois, ils mettront en place des mesures pour faire face à ce problème.

Ensuite, nous avons les gouvernements occidentaux qui bloquent l’accès de la Russie à SWIFT, puis qui procèdent au gel des réserves de la banque centrale.

Pensez-y. Les gouvernements occidentaux ont confisqué les biens et l’argent de riches citoyens russes (oligarques), y compris l’équipe d’EPL Chelsea et les propriétés londoniennes de son propriétaire. Vous pouvez vous demander ce que le propriétaire de Chelsea a à voir avec une invasion de l’Ukraine, et vous poseriez une bonne question.

Ensuite, nous avons eu le LME qui a annulé 9 000 transactions d’une valeur de 4 milliards de dollars, utilisant effectivement cet argent (volé) aux traders « ordinaires » pour renflouer un magnat chinois.

Vous parlez de créer un risque moral. Grand Dieu !

Vous pouvez ne pas aimer les camionneurs protestataires, les négociants du LME et les oligarques russes, et c’est très bien ainsi. C’est votre prérogative. Mais comprenez que le Rubicon a été franchi au cours des derniers mois et que l’ordre mondial fondé sur des règles dans lequel nous avons tous vécu pendant toute notre vie a disparu. C’est terminé.

La grande majorité des gens à qui vous parlez ne comprendront pas cela et la plupart se mettront en colère si vous le suggérez. Ils se tourneront vers les médias pour « expliquer » ce qui « s’est réellement passé ». Ils ne seront peut-être pas entièrement d’accord, mais ils les croiront sur parole. Pourquoi ? Parce qu’il est trop difficile de considérer la vérité.

La vérité est que votre valeur nette est de zéro. Ma valeur nette est nulle. Toute notre valeur nette est la propriété de l’institution financière qui la détient. La terre que nous possédons est la propriété de l’État (où qu’elle soit détenue) s’il en décide ainsi.

Tout ce que nous devrons faire pour la conserver est de rester dans leurs bonnes grâces. Ne sortez pas du rang. L’argent entrera bientôt dans cette catégorie lorsque les CBDC seront émises. Nous serons autorisés à l’utiliser aux fins qu’ils jugeront appropriées.

La bonne nouvelle est que le communisme ne fonctionne jamais. Les humains continueront à rechercher la liberté et à trouver un moyen. Les fissures de ce système totalitaire commenceront à apparaître et à tracer un chemin pour nous, et avec cela, il y aura probablement l’une des plus grandes asymétries que nous aurons à vivre de notre vivant. Espérons que nous allons bien la gérer. Nos enfants et petits-enfants nous en remercieront.

Chris MacIntosh, International Man

Traduction : Aube Digitale

