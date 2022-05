International Man : Quelle est l’idée derrière le soi-disant « Great Reset » ?

Nick Giambruno : Nous avons vu d’innombrables exemples de l’élite occidentale qui utilise ce terme récemment.

Mais laissez-moi d’abord demander, qui a mis ces gens en charge ? Qui les a consacrés comme les leaders du monde ?

Ils ne parlent pas seulement de réinitialiser le système financier mais de changer radicalement la nature de la vie.

Je pense qu’il se passe quelque chose de sinistre, et ils n’essaient même plus de le cacher. Tout le monde le sait maintenant.

Donc, laissez-moi essayer de résumer quelque chose d’incroyablement complexe.

Ces gens reconnaissent que le système monétaire international actuel basé sur le dollar américain est en voie de disparition. Même Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, reconnaît que la suprématie du dollar américain s’estompe.

Même s’ils préféreraient continuer à exploiter le système actuel, ils se rendent compte de son échec et de la nécessité de combler le fossé qui les sépare d’un nouveau système qu’ils espèrent contrôler.

Personne ne sait à quoi ressemblera le prochain système monétaire international, pas même les élites. Cependant, elles savent à quoi elles veulent qu’il ressemble.

Elles veulent une grille de contrôle totalitaire avec des monnaies numériques de banque centrale (CBDC), des permis de circulation, des procédures médicales obligatoires et un système de crédit social, entre autres choses désagréables.

En termes simples, l’agenda du Great Reset est un panopticon mondial communiste de haute technologie.

En bref, ils veulent un contrôle total sur vous dans tous les domaines – un nouveau féodalisme.

Ils manipulent émotionnellement les gens par la peur et de faux récits pour qu’ils acceptent des choses qu’ils n’accepteraient pas d’ordinaire, comme leur asservissement.

C’est le but de leur programme de grande réinitialisation. C’est un anathème évident pour la liberté personnelle, la dignité humaine et l’autodétermination.

Que les élites autoproclamées obtiennent tout ou partie de ces choses est une question ouverte.

Le meilleur scénario pour l’humanité serait que la plupart des grands gouvernements fassent faillite – ce qu’ils sont en passe de faire – avant de pouvoir mettre en œuvre le programme de la Grande Réinitialisation.

International Man : Il semble que changer l’argent pour que les gouvernements puissent avoir plus de contrôle sur les gens est une grande partie de ce plan. Comment le voyez-vous ?

Nick Giambruno : Je le vois comme ceci.

Ne laissez aucun gouvernement, qu’il s’agisse du gouvernement américain, du gouvernement chinois ou d’une entité gouvernementale mondiale comme le FMI, vous dire ce qu’est l’argent.

L’argent n’a pas besoin de venir du gouvernement. C’est un terme totalement erroné que l’on a fait croire à l’individu lambda en lui lavant le cerveau.

C’est comme si vous vous téléportiez dans le passé et demandiez au citoyen moyen de l’Union soviétique : « D’où viennent les chaussures ? ».

Ils diraient : « C’est le gouvernement qui fabrique les chaussures. D’où pourraient-elles provenir sinon ? Qui d’autre pourrait fabriquer les chaussures ? »

C’est la même mentalité ici concernant l’argent aujourd’hui – sauf que c’est beaucoup plus répandu.

La vérité est que l’argent n’a pas besoin de venir du gouvernement, pas plus que les chaussures.

Les gens ont utilisé des pierres, des perles de verre, du sel, du bétail, des coquillages, de l’or, de l’argent et d’autres marchandises comme monnaie à différentes époques.

Cependant, depuis plus de 2 500 ans, l’or est la forme de monnaie la plus durable de l’humanité.

L’or n’est pas devenu de la monnaie par accident ou parce que des politiciens l’ont décrété. Au contraire, il est devenu de l’argent parce que d’innombrables individus, tout au long de l’histoire et dans de nombreuses civilisations différentes, sont arrivés subjectivement à la même conclusion : l’or c’est de l’argent.

C’est le résultat d’un processus de marché dans lequel des personnes ont cherché le meilleur moyen de stocker et d’échanger de la valeur.

Alors, pourquoi ont-ils choisi l’or ? Qu’est-ce qui rend l’or intéressant en tant que monnaie ?

Voici pourquoi.

L’or possède un ensemble de caractéristiques uniques qui le rendent approprié comme monnaie.

L’or est durable, divisible, cohérent, pratique, rare et, surtout, c’est la plus « dure » de toutes les marchandises physiques. En d’autres termes, l’or est « difficile à produire » par rapport aux stocks existants et c’est la marchandise physique la plus résistante à l’inflation. C’est ce qui confère à l’or ses propriétés monétaires.

Le bitcoin partage de nombreuses caractéristiques monétaires de l’or. Comme l’or, le bitcoin n’a pas de risque de contrepartie, et personne ne peut arbitrairement gonfler l’offre.

Voici l’essentiel.

J’encourage les gens à être des individus souverains et à reconnaître ce qui fonctionne le mieux pour eux en tant que véhicule de stockage et d’échange de valeur, plutôt que d’accepter sans réfléchir ce que le gouvernement leur donne comme monnaie.

International Man : Qu’est-ce qui rend l’argent du gouvernement dangereux ?

Nick Giambruno : Les gouvernements tirent un pouvoir énorme de leur racket consistant à imprimer de la fausse monnaie à partir de rien et à forcer leurs citoyens à l’utiliser. Qu’il s’agisse du Venezuela, du Liban, de l’Argentine ou des États-Unis, c’est la même arnaque. Elle permet aux gouvernements d’agir comme des vampires et de se régaler de l’épargne de leurs citoyens.

Imaginez si vous aviez ce genre d’immense pouvoir ?

Vous pourriez créer quelque chose avec peu ou pas d’effort, puis forcer tout le monde à l’accepter et à l’utiliser comme argent. Vous pourriez créer des richesses en papier à partir de rien et couper vos ennemis de l’économie. Vous seriez très puissant.

C’est pourquoi tous les gouvernements chérissent leur monopole sur l’argent.

Rappelez-vous, l’argent du gouvernement est de l’argent politique. C’est un outil puissant pour vous voler et vous contrôler.

Considérez ce qui est arrivé aux camionneurs au Canada au début de 2022. Sans procédure régulière ni contrôle judiciaire, le gouvernement canadien a saisi leurs comptes bancaires en un tour de main. Le gouvernement s’est octroyé ce pouvoir et en a fait une simple tâche administrative.

Nous verrons bientôt beaucoup d’autres actions de ce type – et des actions plus sévères.

International Man : Que peut faire le citoyen lambda à ce sujet ?

Nick Giambruno : L’incident avec les camionneurs au Canada et d’autres événements récents ont été des illustrations frappantes des dangers de l’argent du gouvernement.

D’un autre côté, ils ont été de formidables spots publicitaires pour de l’argent réel.

J’ai étudié la monnaie, la politique monétaire et l’histoire monétaire. Je me suis rendu au Zimbabwe, en Argentine, au Liban et dans d’autres pays qui ont connu l’hyperinflation.

Selon moi, l’attribut le plus important de la monnaie est qu’elle est difficile à produire – sa « dureté ». En d’autres termes, c’est quelque chose qui résiste à l’inflation.

Considérez la monnaie comme une créance sur le temps humain. C’est comme une vie ou une énergie stockée.

Voudriez-vous placer cela dans quelque chose que quelqu’un d’autre peut créer sans effort ni coût ?

Bien sûr, vous ne le feriez pas.

Ce serait comme stocker vos économies dans des jetons d’arcade de Chuck E. Cheese ou des miles de compagnies aériennes. Placer vos économies dans des monnaies d’État n’est pas très différent.

Ce que vous voulez faire, c’est placer votre argent dans quelque chose que quelqu’un d’autre ne peut pas fabriquer facilement.

Voici l’essentiel.

La grande majorité de l’humanité ne comprend pas ce qui fait un bon argent. Au lieu de cela, ils ont été hypnotisés en croyant que quelque chose d’inférieur – des bouts de papier ou des entrées numériques que les gouvernements peuvent créer sans effort – est de la bonne monnaie.

C’est un triste état de fait et l’une des plus grandes escroqueries de l’histoire de l’humanité.

Pour mettre en œuvre leur programme de grande réinitialisation, les élites comptent sur le fait que la personne moyenne ne comprend pas les questions relatives à l’argent. Elles comptent sur le fait que les gens avalent aveuglément leurs CBDC empoisonnées.

La chose la plus efficace que l’individu moyen puisse faire pour lutter contre ce programme est de ne pas stocker sa force vitale dans des monnaies d’État. De cette façon, le gouvernement – et les élites derrière lui – ne peuvent pas utiliser l’inflation pour siphonner votre énergie monétaire afin de financer leurs plans néfastes.

L’idée est de placer une partie significative de votre épargne dans des actifs durs, de l’argent apolitique et neutre qui ne présente aucun risque de contrepartie et résiste à l’inflation.

Je place les pièces d’or physique en votre possession, ainsi que le bitcoin, dans cette catégorie. Mais uniquement les bitcoins pour lesquels vous contrôlez les clés privées et ne dépendez pas de l’autorisation d’un tiers, comme une bourse ou un dépositaire, pour accéder à votre argent.

International Man

Traduction Aube Digitale