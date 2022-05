Moins pour tous.

Si vous doutez encore de l’avenir dystopique que nous préparent nos chères “élites” dégénérées, repensez aux premières lignes de la profession de foi du candidat Macron : le projet, c’est de « sortir du pétrole, du gaz, du charbon ». Rien que ça. OD

J’ai déjà parlé du Sri Lanka et des émeutes au Pérou.

Voici un nouveau cas… emblématique.

Le Népal.

Je sais, à part des trucs étranges à fumer dans votre jeunesse… ça ne vous dit sans doute rien. Et pour cause ; ce n’est rien (population 29 millions).

Pays encaissé, littéralement, dans des montagnes vertigineuses, loin, très loin.

Et pourtant il vient de prendre une importante décision…

L’importation des biens de “luxe” est interdite (jusqu’à la fin juillet) !

According to the notice, the import of all kinds of readymade liquor [excluding raw materials], readymade cigarettes and tobacco products, and snacks like Lay’s potato chips and Kurkure, a crunchy snack, have been banned.

The government has also banned the import of diamond, excluding those used as industrial raw materials. The government has also banned the import of mobile sets that are worth more than $600 and colour televisions over 32 inches. (source)