La guerre d’Ukraine est un racket

La guerre est trop rentable pour que les industriels du complexe militaro-industriel et les « initiés » qui s’en mettent plein les poches aient envie qu’elle s’arrête, c’est sûr. Et puis « c’est bon pour les emplois américains », comme l’a déclaré Joe Biden. Sans compter les profits tirés du GNL que l’Empire du chaos va pouvoir vendre aux pays européens sacrifiés… OD

Par Ron Paul

« La guerre est un racket – écrivait le général de division américain Smedley Butler en 1935. Il expliquait – un racket c’est quelque chose qui n’est pas ce qu’il semble être pour la majorité des gens. Seul un petit groupe « d’initiés » sait de quoi il s’agit. Il est mené au profit d’un très petit nombre de personnes, aux dépens du plus grand nombre. Quelques personnes font des fortunes considérables avec la guerre ».

L’observation du général Butler décrit parfaitement la réponse des États-Unis et de l’OTAN à la guerre en Ukraine.

La propagande continue à dépeindre la guerre en Ukraine comme celle d’un Goliath qui cherche à détruire un David innocent, à moins que les États-Unis et l’OTAN ne fournissent des quantités massives d’équipements militaires à l’Ukraine pour vaincre la Russie. Comme c’est toujours le cas avec la propagande, cette version des événements est manipulée pour susciter une réaction émotionnelle au profit d’intérêts particuliers.

Le complexe militaro-industriel américain est l’un des groupes d’intérêts spéciaux qui profitent massivement de la guerre. Le PDG de Raytheon, Greg Hayes, a récemment déclaré lors d’une réunion d’actionnaires : « Tout ce qui est expédié en Ukraine aujourd’hui, bien sûr, provient des stocks, soit du ministère de la Défense, soit de nos alliés de l’OTAN, et c’est une excellente nouvelle. Un jour ou l’autre, nous devrons les réapprovisionner et nous en tirerons un bénéfice pour l’entreprise. »

Il ne mentait pas. Raytheon, ainsi que Lockheed Martin et d’innombrables autres fabricants d’armes bénéficient d’une manne telle qu’ils n’en ont pas vue depuis des années. Les États-Unis ont engagé plus de trois milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine. Ils appellent cela une aide, mais il s’agit en fait d’une subvention aux entreprises : Washington envoie des milliards aux fabricants d’armes pour des armes envoyées à l’étranger.

Selon de nombreux témoignages, ces cargaisons d’armes telles que le missile antichar Javelin (fabriqué conjointement par Raytheon et Lockheed Martin) sont détruites dès leur arrivée en Ukraine. Cela ne dérange pas du tout Raytheon. Plus la Russie fait exploser d’armes en Ukraine, plus le Pentagone passe de nouvelles commandes.

Les anciens pays du Pacte de Varsovie, aujourd’hui membres de l’OTAN, participent également à cette arnaque. Ils ont découvert comment se débarrasser de leurs armes de fabrication soviétique vieilles de plus de 30 ans et recevoir à la place, des matériels modernes des États-Unis et d’autres pays occidentaux de l’OTAN.

Alors que beaucoup de ceux qui sympathisent avec l’Ukraine se réjouissent, ces énormes livraisons d’armes de plusieurs milliards de dollars ne feront guère de différence. Comme l’a déclaré Scott Ritter, ancien officier de renseignement des Marines américains, sur le « Ron Paul Liberty Report » la semaine dernière, « Je peux dire avec une certitude absolue que même si cette aide arrivait sur le champ de bataille, elle n’aurait aucun impact sur la bataille. Et Joe Biden le sait. »

Ce que nous voyons, c’est que les Russes capturent des armes modernes en provenance des États-Unis et de pays de l’OTAN à la tonne et les utilisent même pour tuer davantage d’Ukrainiens. Quelle ironie. En outre, quels types de possibilités seront offerts aux terroristes, avec ces milliers de tonnes d’armes high-tech mortelles circulant librement en Europe ? Washington a admis qu’il n’avait aucun moyen de suivre les armes qu’il envoie à l’Ukraine et aucun moyen de les empêcher de tomber entre les mains des méchants.

La guerre est un racket, c’est sûr. Les États-Unis interviennent en Ukraine depuis la fin de la guerre froide, allant jusqu’à renverser le gouvernement en 2014 et semer les graines de la guerre à laquelle nous assistons aujourd’hui. La seule façon de sortir d’un trou est d’arrêter de creuser. Ne vous y attendez pas de sitôt. La guerre est trop rentable.

Ron Paul, Ron Paul Institute, le 25 avril 2022

Source : Alliance Franco-Russe (via RI)

Rappels :

La France aide l’Ukraine à massacrer la population du Donbass depuis 2014 !

Ukraine : malgré l’embargo, la France a livré des armes à la Russie jusqu’en 2020