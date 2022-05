Poutine aux Européens : « Avec quoi allez-vous vous chauffer ? Avec du bois ? »

Poutine fait l’étonné, mais il sait très bien pourquoi et par qui les Européens sont conduits au désastre énergétique et donc économique et social… Le PDG de BlackRock Larry Fink, l’un des patrons de Macron et d’Ursula VDL, l’a du reste exprimé avec une grande franchise : le conflit en Ukraine va servir de catalyseur et d’accélérateur au « Grand Reset ». Dont les premières victimes en Occident seront les Européens de l’UE inféodée à Washington. OD

"Je ne comprends pas du tout, avec quoi allez-vous chauffer? Vous ne voulez pas de gaz, vous ne développez pas l'énergie nucléaire, et qu'allez-vous faire, chauffer avec du bois? Alors faut aller chercher du bois de chauffage en Sibérie": Poutine compatit aux Européens.🤣 pic.twitter.com/iUAcFopEiH — Aliénor d'Aquitaine 🇫🇷🇷🇺🇮🇹🇬🇧 (@bella3ciao) May 4, 2022 (via planetes360)

N.B. La vidéo semble anachronique, Poutine y est plus jeune qu’aujourd’hui. Visiblement elle sert juste à illustrer le propos.

Rappels :

