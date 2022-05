Objectif envolée des prix de l’or noir…

D’un côté les pays du G7, dont la France, s’engagent à un embargo progressif sur le pétrole russe, après celui sur le charbon et le gaz… de l’autre les pays de l’OPEP, dont la Russie fait partie, se refusent à remplacer ce même pétrole russe. On a donc la configuration idéale pour une envolée durable des cours de l’or noir, qui doit faciliter la mise en oeuvre de la « transition écologique » et du « Great Reset » de Davos. Après l’impact dévastateur des mesures liées au Covid, comment en effet expliquer ces décisions aberrantes autrement que par la volonté de l’oligarchie mondialiste de détruire l’Occident… et tout particulièrement l’Europe ? OD

Ukraine : les pays du G7 s’engagent à ne plus acheter de pétrole russe

«Le G7 tout entier s’est engagé aujourd’hui à interdire ou supprimer progressivement les importations de pétrole russe», a annoncé dimanche la Maison Blanche dans un communiqué.

Cette décision «va porter un coup dur à la principale artère irriguant l’économie de (Vladimir) Poutine et le priver des revenus dont il a besoin pour financer sa guerre» contre l’Ukraine, affirme l’exécutif américain. Son communiqué ne précise toutefois pas quels engagements exactement a pris chacun des membres du G7, à savoir l’Allemagne (qui en a la présidence cette année), le Canada, les États-Unis, la France, l’Italie, le Japon, et le Royaume-Uni.

Lire la suite

L’Opep se refuse à remplacer le pétrole russe

C’est un « non » ferme de la part du cartel des pays exportateurs de pétrole. Ce jeudi, l’Opep, allié à la Russie, a de nouveau ignoré les appels du pied des pays consommateurs d’or noir, fortement pénalisés par la hausse du cours du baril, à ouvrir plus largement les robinets.

Au mois de juin, l’Opep se limitera à une hausse de production de quelque 432.000 barils par jour. Un niveau conforme au programme annoncé par le cartel pour relancer sa production, au sortir du Covid-19, mais qui s’avère très insuffisant pour limiter l’inflation du cours du baril, alors que l’Europe s’apprête à mettre en oeuvre un embargo sur les importations de pétrole russe.

Lire la suite

Rappels :

Poutine aux Européens : « Avec quoi allez-vous vous chauffer ? Avec du bois ? »

Les sanctions de l’OTAN et la catastrophe mondiale imminente du diesel : Bienvenue dans le programme eugénique de la Grande Réinitialisation de Davos !

La guerre en Ukraine est la continuation du Covid par d’autres moyens… La cible, c’est nous !

Gaz et essence au zénith – pour certains, la guerre est bien pratique

« Au secours, la crise énergétique arrive » (Charles Gave)

Ordo ab chaos : comment le conflit ukrainien est conçu pour bénéficier aux mondialistes