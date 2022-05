Guerre mondiale économique : qui en profite ? (Et combien de temps reste-t-il ?)

Par Brandon Smith

Depuis de nombreuses années, je mets en garde contre une guerre économique inévitable entre l’Est et l’Ouest. La question n’a jamais été une question de probabilité, c’était toujours une question de timing. Quel serait le moment le plus opportun pour une troisième guerre mondiale ?

La question de la « commodité » peut sembler étrange, mais je veux que les lecteurs se souviennent d’une règle : Toutes les guerres sont des guerres de banquiers.

Il n’y a rien que vous ne puissiez éventuellement comprendre en termes de géopolitique, tant que vous acceptez le fait que les conflits internationaux sont généralement conçus et toujours destinés à profiter à un groupe particulier de courtiers en pouvoir et d’élites financières. Si vous faites partie de ces gens qui supposent que tous ces événements ne sont que des « coïncidences aléatoires et malheureuses », alors vous resterez dans l’obscurité pour le reste de votre vie – et vous ne comprendrez jamais pourquoi des choses terribles vous arrivent alors que le monde s’écroule. Vous mourrez prématurément parce que vous n’étiez pas préparé tout en continuant à penser que vous étiez la personne la plus intelligente de la pièce.

Dans mon article Order out of Chaos : How the Ukraine Conflict Is Designed to Benefit Globalists (« Ordo ab chaos : comment le conflit ukrainien est conçu pour profiter aux mondialistes »), j’ai exposé les nombreux facteurs qui lient le Kremlin aux institutions mondialistes comme le Forum économique mondial (FEM), la Banque des règlements internationaux (BRI), le Fonds monétaire international (FMI), des élitistes comme Henry Kissinger et des banques internationales comme Goldman Sachs. En réalité, la Russie est depuis longtemps attachée aux intérêts mondialistes et cela ne va pas changer à cause de la guerre en Ukraine, tout comme cela n’a pas changé après l’annexion de la Crimée par la Russie.

La Chine est, bien sûr, encore pire lorsqu’il s’agit de collusion avec les institutions mondialistes. La nation a accumulé des milliers de milliards de dollars de dettes parce que c’est une condition préalable pour rejoindre le panier de devises des droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI. Oui, la Chine est passée d’une nation à la dette minimale à des billions de dollars dans le rouge, juste parce que le FMI exige des « liquidités » pour que la monnaie d’une nation soit considérée comme viable pour son initiative de centralisation mondiale. Ce n’est pas le comportement d’un pays qui est anti-mondialiste.

Je ne vais pas continuer à ressasser ici les faits concernant les nations de l’Est et leur attachement aux mondialistes. Je l’ai déjà fait pendant plus d’une décennie, et franchement, je suis fatigué de devoir rabâcher les leçons que des chercheurs brillants comme Antony Sutton ont abordées de manière experte avant ma naissance. S’il y a une guerre majeure, alors il y a des mondialistes derrière elle qui influencent les deux camps et cherchent à obtenir plus de pouvoir. Si vous n’avez pas encore compris cela, alors vous ne le comprendrez jamais.

Voilà à quoi sert la guerre

Pourquoi organiser une guerre ? C’est simple – lorsque vous jouez les deux côtés d’une partie d’échecs, vous finissez toujours par gagner. En outre, le chaos est la recette ultime pour faire avancer des programmes draconiens que le public ne laisserait jamais passer en temps de paix.

Ce que je veux examiner ici, c’est plutôt la question du timing et du développement ; comment cette guerre économique massive va-t-elle se dérouler, et combien de temps faudra-t-il pour qu’elle se produise ? Une fois que nous aurons compris les étapes, nous pourrons peut-être nous préparer à l’impact et prendre des mesures pour en changer l’issue.

La première étape consiste à reconnaître que la balle est dans le camp des nations orientales et que leurs actions dicteront le rythme des événements.

La leçon économique que l’Occident a oubliée

La vraie richesse n’a rien à voir avec l’argent ou la création de dettes ; la vraie richesse provient des ressources, des moyens de production et du travail. Il s’agit là d’un aspect de la philosophie des marxistes, mais le problème est que les marxistes ne s’intéressent qu’aux moyens de voler le travail, les ressources et la production tout en faisant croire au public que ce vol est une bonne chose.

Les nations orientales continuent de comprendre ce qu’est la vraie richesse. Vous pouvez avoir tout l’argent du monde, mais si vous n’avez pas de base manufacturière ou de développement de ressources, vous n’avez rien.

C’est aussi simple que cela.

Si une nation n’a pas de richesse réelle et aucun moyen de la créer, aucune presse à imprimer ne va sauver son économie.

L’Occident a abandonné une grande partie de ses moyens de production et a paralysé l’exploration de ses propres ressources par de fausses préoccupations environnementales comme la « pollution par le carbone ». L’Est n’a pas fait cela, du moins pas d’une manière qui affecte la productivité à long terme. Par conséquent, l’Est est dans la position la plus forte pour survivre à un conflit économique mondial.

Mais la véritable clé de la progression d’une guerre économique mondiale est la combinaison des pays impliqués et leurs accords commerciaux.

La Russie et la Chine, par exemple, développent depuis de nombreuses années un commerce bilatéral destiné à éliminer le dollar américain. La Russie est riche en ressources et la Chine possède la plus grande base manufacturière et d’exportation du monde. Une alliance est parfaitement logique sur le plan économique. Et c’est exactement ce qui s’est passé.

Quelques semaines seulement avant l’invasion de l’Ukraine, la Russie a signé un contrat pétrolier et gazier de 30 ans avec la Chine, d’une valeur de plusieurs centaines de milliards de dollars. Cet accord coïncide avec la construction d’un important oléoduc entre la Russie et la Chine, qui sera achevé d’ici 2025.

L’Inde a également pris des dispositions en vue d’une augmentation des livraisons de pétrole en provenance de Russie, et paiera sans le dollar (autrefois la seule pétro-devise du monde). En outre, la promesse de prix plus bas alors que le reste du monde pétrolier connaît une inflation rapide des prix de l’énergie est très tentante pour ceux qui achètent du pétrole, du gaz naturel ou du charbon à la Russie.

Les autres nations du bloc BRICS (Brésil, Inde, Chine et Afrique du Sud) ont toutes été très actives dans le commerce avec la Russie malgré les sanctions occidentales et le retrait des banques russes du réseau international de paiement SWIFT. C’est exactement ce que j’avais prédit il y a plusieurs années.

Mais comment ce bloc commercial affecte-t-il le calendrier de la guerre mondiale ?

Une guerre économique a des cibles économiques

J’ai toujours pensé que la véritable cible de cette guerre n’est pas la Russie ou la Chine, mais le dollar américain et l’économie américaine. Oui, il y aura des conséquences financières considérables au-delà des États-Unis, mais notre économie est la seule qui dépende entièrement du statut de réserve mondiale de notre monnaie.

Une guerre mondiale utilisant des armes et des tactiques économiques est le pire type de guerre que nous puissions mener car ce n’est pas une guerre que nous pouvons gagner. Le statut de réserve mondiale du dollar est notre talon d’Achille. Ce n’est pas une force, mais une faiblesse.

Alors que tous les regards sont tournés vers la guerre qui se déroule en Ukraine, de l’autre côté de la planète, très peu réalisent que les pires dégâts vont nous frapper ici même, chez nous.

Les sanctions contre la Russie ne sont qu’une partie du problème, car elles créent une dynamique vers un découplage général du commerce du dollar. Le problème le plus important est celui des nations BRICS (et de leurs partenaires d’exportation/importation) qui refuseront d’accepter les sanctions parce qu’elles sont économiquement dépendantes les unes des autres.

Un exemple en est l’annonce récente par la Hongrie de son intention de refuser toute réduction des importations de pétrole et de gaz russes. Pourquoi ? Parce que cela provoquerait une crise énergétique dans leur pays, crise dont ils ne pourraient pas se remettre.

De nombreuses autres nations suivent cette logique dans le monde entier, et si l’OTAN continue de pousser à l’isolement économique de la Russie, ces pays cesseront invariablement d’utiliser le dollar comme monnaie de réserve.

Pourquoi « invariablement », me direz-vous ? Pourquoi l’isolement économique de la Russie entraîne-t-il la fin du statut de réserve mondiale du dollar ? Voici pourquoi : lorsque l’administration Biden et l’Union européenne (UE) ont sanctionné la Russie, elles ont également gelé les comptes en dollars américains de la Russie et mis fin à la connexion de la Russie à la plate-forme de paiements internationaux. Il s’agissait d’une méthode de coercition très claire ! C’est comme si Biden avait appelé Poutine et lui avait dit : « Sors de l’Ukraine, sinon… ». C’est une très belle économie que vous avez là. Ce serait une honte si quelque chose, ah, lui arrivait… »

Le reste du monde a regardé l’Occident annuler financièrement la Russie avec un mélange de crainte et d’horreur. Cet acte de guerre économique a révélé une conclusion presque impensable : S’ils l’ont fait à la Russie, ils peuvent le faire à nous aussi…

Comme l’a déclaré Zoltan Poszar, responsable mondial de la stratégie des taux d’intérêt du Credit Suisse, à l’émission « Odd Lots » de Bloomberg :

…les guerres ont tendance à se transformer en jonctions majeures pour les monnaies mondiales, et avec la Russie qui perd l’accès à ses réserves de devises étrangères, un message a été envoyé à tous les pays, à savoir qu’ils ne peuvent pas compter sur ces réserves d’argent pour en disposer en cas de tension. En tant que tel, il pourrait être de moins en moins judicieux pour les gestionnaires de réserves mondiales de détenir des dollars pour leur sécurité, étant donné qu’ils pourraient être retirés au moment où ils en ont le plus besoin.

Dylan Grice, de Calderwood Capital, l’exprime en termes plus crus :

never seen weaponization of money on this scale before…you only get to play the card once. china will make it a priority to need no USD before going for Taiwan. it’s a turning point in monetary history: the end of USD hegemony & the acceleration towards a bipolar monetary order — Dylan Grice (@dylangrice) February 27, 2022

Traduction du tweet ci-dessus : « jamais vu l’armement de l’argent à cette échelle auparavant… vous ne pouvez jouer la carte qu’une seule fois. la chine fera une priorité de ne pas avoir besoin de l’USD avant de s’attaquer à Taiwan. c’est un tournant dans l’histoire monétaire : la fin de l’hégémonie de l’USD et l’accélération vers un ordre monétaire bipolaire. »

En d’autres termes, les élites de l’establishment aux États-Unis et en Europe créent les conditions qui peuvent détruire le dollar.

Le statut du dollar dépend entièrement de la foi et de la croyance en sa demande. Si la demande de dollars faiblit à cause des sanctions mondiales, alors tous ces billions de billets verts détenus dans les banques d’outre-mer reviendront en masse aux États-Unis, enfonçant davantage le pays dans une crise stagflationniste.

Les mondialistes sont parfaitement conscients que ce sera la conséquence. En fait, ils comptent dessus.

Nous avons huit ans pour nous préparer

L’année 2030 est constamment mentionnée par les Nations Unies, le FMI, le WEF et le reste de la cabale des institutions mondialistes comme l’étape finale de leur programme de grande réinitialisation (Great Reset).

Si une crise économique mondiale est le catalyseur, comme cela semble être le cas, plusieurs années seront nécessaires pour laisser l’effondrement se produire, ainsi que l’introduction d’une « solution » au problème. Cela signifie que la guerre économique devra s’accélérer rapidement au cours de l’année prochaine.

Aujourd’hui, nous assistons déjà à une inflation record depuis 40 ans, ainsi qu’à des perturbations considérables de la chaîne d’approvisionnement. De multiples fondations mondialistes « prédisent » des pénuries alimentaires dans le monde entier dans les 3 à 6 prochains mois. Je pense que la guerre elle-même s’étendra rapidement d’ici un an pour inclure la Chine, et que la plupart des dégâts seront faits d’ici la fin de 2024. Tout dépendra de la rapidité avec laquelle les exportateurs (principalement la Chine) dévaloriseront le dollar ; la dévalorisation du dollar sera le principal élément déclencheur.

Une partie importante du programme Great Reset du WEF et de l’initiative de monnaie numérique mondiale des droits de tirage spéciaux du FMI nécessiterait la fin du dollar comme monnaie de réserve mondiale. C’est un processus dont les mondialistes parlent ouvertement depuis un certain temps. Ce n’est pas une « théorie du complot », c’est une réalité du complot. Le FMI a fait valoir à de nombreuses reprises que le cadre monétaire mondial doit être « géré » par une entité centralisée qui peut empêcher les gouvernements nationaux d’exploiter le commerce des devises à leurs propres fins, et cela inclut les monnaies numériques.

Le décor est déjà planté pour ce récit. Les États-Unis seront dépeints comme un exemple de la raison pour laquelle le nationalisme est un « chemin vers le désastre » et pourquoi on ne devrait pas faire confiance à une seule nation avec autant de pouvoir sous la forme d’une monnaie de réserve mondiale. Ce type de pouvoir incite les gouvernements non seulement à créer de l’argent de manière excessive, mais aussi à dépenser sans compter pour financer leurs dettes. Non seulement à imprimer de l’argent frais pour payer ces vieilles dettes, dévalorisant et dégradant ainsi le pouvoir d’achat du dollar dans le monde entier (ce qu’on appelle aussi l’inflation). Mais regardez ce que les États-Unis ont fait à la Russie – geler les comptes bancaires et annuler les cartes de crédit de la 10ème plus grande économie du monde. Les mondialistes appelleraient cela un abus de pouvoir.

Tout au long de l’histoire, les monnaies de réserve mondiales ont connu des hauts et des bas. De la drachme grecque au 5e siècle avant J.-C. à la livre sterling britannique (1700-1931), chacune d’entre elles s’est effondrée. Et l’implosion d’une monnaie de réserve se propage comme un tsunami, anéantissant les économies du monde entier.

Il est donc tout à fait « logique » qu’une autorité centrale mondiale, sans loyauté nationale, soit chargée de contrôler une monnaie de réserve « internationale », n’est-ce pas ? Peut-être un système de panier basé sur plusieurs devises, ou, peut-être, une monnaie mondiale unique… Pour éviter que de futures tragédies et abus de pouvoir ne se reproduisent. Pas vrai ?

Ne soyez pas dupes.

C’est une escroquerie totale.

La guerre mondiale, qu’elle soit économique ou cinétique, et la mort du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale constituent une excuse parfaite pour l’introduction « parfaitement rationnelle » d’une oligarchie financière internationale.

Et, contrairement à ses prédécesseurs, ce conseil dirigeant opérerait au grand jour, à la vue de tous, et non dans l’ombre, au plus profond des entrailles des cartels bancaires centraux. Son autorité serait « officielle », et son contrôle établi comme nécessaire, voire vital pour la paix mondiale.

C’est la même chose qui s’est produite après chaque grande guerre ou guerre mondiale ; l’argument est avancé que la souveraineté nationale en était la cause et que les États-nations ne devraient pas exister parce que lorsqu’on laisse les gens s’organiser en groupes, ils peuvent avoir des idées différentes sur la façon de vivre, et les idées différentes provoquent des conflits.

Après la Première Guerre mondiale, ils ont mis en place la Société des Nations.

Après la Seconde Guerre mondiale, ils ont créé l’ONU et le FMI.

Et, après la troisième guerre mondiale économique, ils essaieront de mettre en œuvre un programme de monnaie unique et de gouvernance économique mondiale (et de domination, également).

Les mondialistes prétendent qu’il est préférable qu’il n’y ait pas de souveraineté, pas de groupes et pas d’idées différentes. « Nous avons besoin d’un collectif mondial homogène avec un seul esprit de ruche », dit-on, « de sorte qu’aucun conflit ne se produise jamais ».

Bien sûr, ils ont leur propre groupe, et ce groupe a l’intention de récolter tous les avantages de la crise et le pouvoir qui sera dérivé de la panique.

Je vous recommande vivement de vous préparer, ainsi que votre famille, à la fin du statut de réserve mondiale du dollar américain. Cela signifie que vous devez assurer votre avenir financier avec ce que l’on appelle « l’argent de dernier recours », c’est-à-dire l’or et l’argent physiques. Les métaux précieux physiques sont à l’abri du piratage, immunisés contre l’effondrement du réseau électrique et auront très probablement toujours une valeur, ce qui est plus que ce que l’on peut dire de la grande majorité des monnaies déchues. Ils constituent une base financière solide pour construire votre avenir, quoi que l’avenir vous réserve.

Retirez-vous de l’étalon dollar avant que les mondialistes ne le fassent pour vous – car lorsqu’ils viendront chercher vos dollars, il sera trop tard.

Sur cette mise en garde, je vous laisse avec une citation de Richard Gardner, mondialiste et membre du Council on Foreign Relations, publiée dans le magazine Foreign Affairs en 1974, qui, à mon avis, fait ressortir la réalité des personnes auxquelles nous avons affaire :

En bref, la « maison de l’ordre mondial » devra être construite de bas en haut plutôt que de haut en bas. Cela ressemblera à une grande « confusion bouillonnante et bourdonnante », pour reprendre la célèbre description de la réalité faite par William James, mais en contournant la souveraineté nationale, en l’érodant morceau par morceau, on obtiendra beaucoup plus de résultats qu’avec le bon vieil assaut frontal.

Brandon Smith, Alt-Market.us, le 6 mai 2022

Traduction Actu Intel

(Merci à Dayanand)

Rappel :

Ordo ab chaos : comment le conflit ukrainien est conçu pour bénéficier aux mondialistes