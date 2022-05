Les compagnies aériennes jouent à la roulette russe avec la vie de leurs passagers

Le capitaine Robert Snow d’American Airlines pilotait un Airbus 231 transportant 200 passagers. Le capitaine Snow, par ailleurs en bonne santé, a été victime d’une crise cardiaque soudaine six minutes après l’atterrissage. Robert Snow a déclaré qu’il rêvait d’apprendre à sa fille à voler un jour, mais qu’il ne pourra probablement plus jamais prendre l’avion.

Les US Freedom Flyers sont un groupe de bénévoles du secteur des transports qui se battent pour mettre fin aux vaccins obligatoires. Ils avertissent le gouvernement qu’une tragédie pourrait se profiler à l’horizon du fait que la FAA a initialement rendu les vaccins obligatoires sous la direction de M. Biden. Le groupe souhaite que tous les pilotes vaccinés reçoivent une autorisation médicale par le biais d’un ECG et d’une IRM afin d’exclure tout problème de coagulation sanguine. Lorsqu’un pilote perd son autorisation médicale de la FAA, sa carrière est terminée.

United Airlines a même publié un manuel d’« incapacité du pilote » et a exhorté les pilotes et les copilotes à signaler les incidents. À l’heure actuelle, les pilotes ne sont pas autorisés à voler pendant 48 heures après avoir reçu le vaccin. Cependant, les effets secondaires pourraient survenir bien plus tard, et personne ne cherche sérieusement à savoir pourquoi les pilotes tombent malades. « C’est aussi simple que de se lever et de dire NON ! Lorsque nous nous unissons, nous sommes une force imparable », ont déclaré les US Freedom Flyers.

Le Dr Fauci a été interrogé sur cette question en octobre dernier. « Je suis sûr qu’il existe de très, très, très, très, très rares exceptions, mais les effets à long terme sont essentiellement inexistants », a affirmé le Dr Fauci. « Attraper le COVID est bien, bien pire que de se faire vacciner, c’est absolument certain ».

Armstrong Economics, le 11 mai 2022

Traduction Olivier Demeulenaere

Rappel :

