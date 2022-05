Législatives : Marine Le Pen fait le service après-vente de Macron !

Après avoir tenu son rôle d’épouvantail, elle joue les rabatteuses… Hallucinant certes, mais pas si étonnant. Eric Verhaeghe parle de complaisance, pour ma part je dirais connivence. Marine Le Pen prouve une nouvelle fois qu’elle fait partie du système. OD

Marine Le Pen était invitée hier au journal de 20h sur TF1, et elle a tenu des propos hallucinants, pour ne pas dire hallucinatoires : j’en suis pratiquement tombé de ma chaise. Jamais dans l’histoire de la Ve République, on n’a vu la perdante du 2e tour montrer autant de complaisance vis-à-vis d’un Président sortant… qui ne peut plus sortir de son palais sans être hué par la foule.

📹 La #NUPES, c'est l'opposition qui va défendre le #burkini à la piscine, qui veut ouvrir les prisons, qui veut régulariser les clandestins, qui veut augmenter les impôts de 270 milliards, qui veut désarmer la police ! #JeVoteRN #Législatives2022 #Le20h pic.twitter.com/x48fflT2UY — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 10, 2022

Donc, la perdante du 2e tour qui avait bien pris garde à ne pas écorner son adversaire, pourtant facilement attaquable sur son arrogance, durant le débat télévisé, qui a bien pris soin de ne relayer aucune des actions menées en suspicion de fraude (alors qu’elle seule avait la capacité d’ouvrir une contestation des résultats), qui a disparu des écrans pendant dix jours après sa défaite, revient benoîtement expliquer à la télévision qu’il est normal que les élections législatives dégagent une majorité pour le sortant.

Pourtant, ce Président est haï et sa majorité part en quenouilles.

Je ne sais pas vous, mais là, ce manque de combativité manifeste me pose question. Vraiment.

Eric Verhaeghe, Le Courrier des Stratèges, le 11 mai 2022

