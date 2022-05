Yuval Noah Harari, l’architecte du plan criminel

Je vous ai déjà parlé de Harari. Ce type est un « chiot malade, malade ». Un psychopathe admirateur des nazis, partisan du piratage des êtres humains et de l’élimination de leur libre arbitre, donc de l’esclavage. Mais le pire n’est pas là. Le pire, c’est que ce cinglé est le conseiller officiel des “grands” de ce monde, l’inspirateur et l’architecte de leur plan criminel. Les Schwab, Gates, Obama, Macron, Zuckerberg, etc. l’adorent et le portent aux nues ! Pire que le transhumanisme ou le post-humanisme, ce que ces tarés portent dans leur cerveau malade, c’est non pas un « homme augmenté », mais la fin de toute humanité. OD

(Vivre sainement, 11 mai 2022)

« Je ne sais pas s’il prend de la coke ou de l’adrénochrome, mais le gars est complètement parti en vrille. Il faudrait le faire soigner et surtout l’interner de force. Il se prend pour un dieu, comme l’autre décérébré, le Macron, se prend pour Jupiter. Même Hannibal Lecter, dans le Le silence des agneaux, ferait presque petit joueur dans cette cour des miracles de dangereux psychopathes ».

Rappels :

La modification ou le hacking de la nature humaine à son insu est un acte génocidaire. Quid du programme de la galaxie de Klaus Schwab ?

Le vrai programme de Macron, c’est Harari qui en parle le mieux

Prendre le contrôle de l’humain, l’ultime objectif

R. Steuckers : « Nous sommes arrivés à l’ère du « Surveiller et punir » planétaire dont l’Europe sera la principale victime »