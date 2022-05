La Finlande fait le choix d’un rapprochement avec l’OTAN

Les Russes justifient la décision de Poutine d’entrer en guerre contre l’Ukraine au motif que ce pays allait intégrer l’OTAN. Aujourd’hui, un autre pays limitrophe de la Russie annonce qu’il va également essayer de rejoindre l’OTAN.

Le président finlandais Sauli Niinisto a déclaré au président russe Vladimir Poutine, lors d’un appel téléphonique le 14 mai, que son pays envisageait de demander l’adhésion à l’OTAN dans les prochains jours. “La conversation a été directe et franche et elle s’est déroulée sans aggravation”, a déclaré Niinisto dans un communiqué. “Eviter les tensions a été considéré comme important”.

Pour sa part, le service de presse du Kremlin a déclaré dans un communiqué que Poutine avait répondu que l’abandon par la Finlande “de sa politique traditionnelle de neutralité militaire serait une erreur puisqu’il n’y a pas de menaces pour la sécurité de la Finlande.” “Un tel changement dans la politique étrangère du pays pourrait avoir un effet négatif sur les relations russo-finlandaises, qui ont été construites dans un esprit de bon voisinage et de partenariat pendant de nombreuses années, et qui sont mutuellement bénéfiques”, ajoute le communiqué.

On perçoit avec de plus en plus d’évidence qu’il y a la volonté de produire une série d’événements majeurs dans le monde, voulus par les élites mondialistes, pour engager les peuples vers un chaos et ce qu’ils appellent la grande réinitialisation. Chaque semaine passant, cela devient une évidence : les mondialistes ont besoin d’une catastrophe et d’un chaos pour réaliser leurs rêves et peu importe le nombre de tués dans cette perspective.

La Russie a anticipé cela et a coupé l’énergie indispensable qu’elle fournissait à la Finlande.

En effet, selon The Gateway Pundit : “La Russie va interrompre l’approvisionnement en électricité de la Finlande immédiatement en raison de l’absence de paiement. Selon Reuters, la compagnie d’électricité russe Inter RAO va suspendre l’approvisionnement en électricité de la Finlande en raison du non-paiement depuis le 6 mai.”

La société de réseau finlandaise a déclaré qu’elle pouvait remplacer l’approvisionnement en électricité russe en important davantage d’électricité de Suède. La Suède et la Finlande cherchent toutes deux à rejoindre l’OTAN.

La Russie et l’OTAN se rapprochent de la guerre depuis des mois, mais les deux dernières semaines ont été marquées par des escalades majeures. Le complexe militaro-industriel et ses marionnettistes du Nouvel Ordre Mondial sont fous de joie.

CONCLUSION

L’Etat profond américain est en train d’emporter l’adhésion complète de l’Occident à son funeste projet de chaos. Bien des populations européennes ne perçoivent pas, en ce moment, les portes qui s’ouvrent pour transformer le destin vers lequel elles sont habituées depuis deux générations, par des êtres sans aucune dignité morale. Elles comprendront dans quelques mois seulement, mais comme elles regretteront d’avoir été si complaisantes avec ceux que l’Histoire retiendra demain comme les bouchers du XXIème siècle.

L.I.E.S.I., le 15 mai 2022

Voir aussi :