Et bientôt aussi un concours de Miss Transhumaniste ? OD

(Sud Radio, 23 mai 2022)

« Alors voilà, ça y est ! ça y est ! ça y est ! Il y aura une Miss Trans au concours de Miss France 2023… Mais si Andréa Furet ou d’autres ont envie de revenir à la condition masculine, qu’est-ce qu’on fait… Et puis surtout on voit ce qui se passe en natation, en boxe, dans les équipes féminines qui sont en train de se faire totalement décimer… Et puis est-ce qu’on s’assure vraiment qu’il n’y a pas de triche ? Alors moi je veux bien, chacun est libre de faire ce qu’il veut, de changer de sexe s’il en a envie… Mais à partir du moment où on fait un concours de Miss France, pourquoi on ne ferait pas un concours de Miss Trans ? Ce serait génial ! Et n’oublions pas la phrase immortelle de Prévert : Il y a des gens qui dansent sans entrer en transe et il y en a d’autres qui entrent en transe sans danser. Ce phénomène s’appelle la transcendance… »