L’Incroyable Transition

A en croire les politiciens du monde entier, les masses populaires devraient être reconnaissantes pour la crise de l’énergie. Le président Joe Biden a récemment déclaré que l’Amérique subissait une « incroyable transition » et que nous devions souffrir pour en retirer les bénéfices. « Voilà la situation. Et en ce qui concerne le prix de l’essence, nous traversons une incroyable transition qui se met en place et, si Dieu le veut, quand elle sera terminée, nous serons plus forts et le monde sera plus fort et moins dépendant des énergies fossiles », a déclaré Joe Biden.

J’ai expliqué que l’administration Biden a délibérément ruiné la capacité de l’Amérique à être indépendante sur le plan énergétique. Biden a déclenché la crise énergétique dès le premier jour de son mandat, en annulant le pipeline Keystone XL et en supprimant divers permis d’exploitation de gisements de gaz. Le mot clé dans la déclaration de Biden est QUAND, car personne ne sait quand cette transition aura lieu puisqu’il n’existe AUCUNE alternative viable à grande échelle au pétrole.

« C’est incroyable pour vous ! » Le sénateur Ted Cruz a précisé : « Vous volez dans un fichu 747 dont les contribuables paient le kérosène. Ce que dit Joe Biden, c’est que si vous êtes chez vous, si vous conduisez un pick-up, allez au diable, vous ne pouvez pas conduire votre pick-up. Si vous avez une Suburban, vous devez vous en débarrasser. Nous allons tous avoir des Toyota Prius ».

Biden a eu l’audace de prétendre qu’il a empêché la crise énergétique « d’empirer – et elle est grave ». Cette annonce intervient alors que le prix moyen de l’essence à l’échelle nationale atteint 4,59 dollars, mais qu’il a dépassé les 8 dollars dans de nombreux endroits. Vous ne posséderez rien, pas même un véhicule électrique, et vous serez heureux. Comprenez que la « douleur du passage à la pompe » est une tentative délibérée de pousser les agendas de la Grande Réinitialisation et du changement climatique.

Armstrong Economics, le 27 mai 2022

Traduction Olivier Demeulenaere

Rappels :

Objectif envolée des prix de l’or noir…

Votez Macron pour « sortir la France du pétrole, du gaz et du charbon » !

Gaz et essence au zénith – pour certains, la guerre est bien pratique

« Au secours, la crise énergétique arrive » (Charles Gave)

Klaus Schwab : « Vous ne posséderez plus rien dans 10 ans »