Véran a-t-il couvert des milliers de vaccinations illégales de jeunes enfants ?

par Isabelle Hock

Olivier Véran et Alain Fischer ont-ils couvert une vaccination illégale de plusieurs milliers de jeunes enfants, l’an dernier, en dehors de tout protocole médical et toute autorisation scientifique en bonne et due forme ? Ces vaccinations illégales et sans aucun encadrement posologique sont-elles à l’origine des hépatites aiguës qui frappent mystérieusement des enfants ? Ce sont les questions qu’Isabelle Hock pose au vu des informations récentes qui ont commencé à percer… dans le silence des autorités sanitaires françaises.

Un nouveau scandale d’Etat semble se confirmer dans la décours de la gestion de la pandémie du Covid 19.

En décembre 2021, alors que PFIZER ne dispose encore d’aucun vaccin pour les enfants de moins de 5 ans, pas moins de 4.512 enfants de cette tranche d’âge ont déjà reçu une première dose de vaccin à ARNm !

En effet, selon le journal « le Monde » dans un article publié le 23 novembre 2021, pas moins de 22.490 enfants français âgés de 0 à 11 ans ont déjà été injectés avec l’ARNm. Or la vaccination pour ces enfants ne sera proposée par la Haute Autorité de Santé (HAS), et ce sans aucune obligation, qu’à partir… du 20 décembre 2021.

Autrement dit, ces enfants ont été vaccinés en dehors de toute procédure scientifique admise.

Des enfants cobayes

Des enfants français ont donc bel et bien servi de cobayes à une expérimentation du vaccin ARNm à grande échelle.

Le chiffre de 17.199 enfants complètement vaccinés et de 22.490 enfants ayant reçu une première dose donne le tournis par rapport au 1.250 enfants de 5 à 11 ans ayant participé aux essais cliniques de PFIZER dans le courant de la même année 2021, selon les données statistiques officielles de Santé Publique France, et ce depuis le mois d’avril 2021, reprises dans l’article du « Monde ». Le journal avance même la date du 27 décembre 2020 pour les deux premières injections sur des tout-petits.

Pourtant, au cours du mois de mai 2021, Alain FISCHER, M. Vaccin du gouvernement MACRON, déclarait que vacciner des enfants des enfants de moins de 12 ans n’était pas envisageable avant le début de 2022. Le 21 juin 2021, le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), présidé par le Professeur DELFRAISSY déclarait « inacceptable de vacciner des enfants de moins de 12 ans avec ces produits. »

Pour ces milliers d’enfants injectés illégalement, car avec un produit non adapté pour usage pédiatrique (celui-ci n’ayant pas encore été approuvé par les instances compétentes, nationales ou européennes), il n’y a eu aucun suivi de pharmacovigilance, ni aucune possibilité d’exercice du consentement éclairé de la part des parents, vu qu’aucune étude clinique n’avait été réalisée ni évaluée au préalable.

Une vaccination de jeunes enfants totalement illégale

Cette vaccination illégale et opaque soulève de nombreuses questions.

Qui a autorisé des médecins français à injecter le vaccin expérimental ARNm dans sa version pour adultes sur 22.490 enfants de 0 à 11 ans avant la mi-décembre 2021, alors que ce produit n’avait été validé par aucune agence de santé publique (HAS, EMA) pour des enfants de cette tranche d’âge ? On sait qu’il ne sera jamais validé vu qu’il s’agit en tout état de cause de vaccins non-pédiatriques.

Avec quelles proportions ces doses d’adultes ont-ils vacciné cette population, en particulier les 4.512 enfants de moins de 5 ans ? Qui a fixé les proportions, qui a surveillé ?

Pourquoi l’ANSM n’a-t-elle rapporté aucune donnée concernant ces 24.490 enfants injectés en 2021 dans ses rapports de suivi des effets indésirables ? Pourquoi cette expérimentation n’a-t-elle donné lieu à aucune diffusion d’information publique avant le début de la campagne de vaccination actuelle sur les enfants de 5 à 11 ans ?

