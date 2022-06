L’UE aurait besoin de plus de 1000 milliards de dollars pour abandonner le pétrole et le gaz russes

J’ai mis le titre au conditionnel car pour moi il est évident que l’objectif n’est pas de remplacer les importations de gaz et de pétrole russes mais de mettre à genoux l’économie européenne, et même occidentale. Du reste l’oligarchie mondialiste ne s’en cache pas, qui affiche depuis des lustres son projet de « sauver la planète » en effondrant la vieille civilisation industrielle. C’est l’Agenda 2030, le Great Reset, le Build Back Better… Le programme n’est plus le développement et la croissance mais le néo-malthusianisme. Chez nous, Macron l’a déclaré crûment avant l’élection présidentielle : il faut « sortir la France du pétrole, du gaz et du charbon ». En les remplaçant par du photovoltaïque et de l’éolien ? Soyons sérieux… Nous allons vers un crash énergétique, et donc économique et financier, qui est voulu et qui s’annonce vertigineux. Préparez-vous à des années extrêmement douloureuses. OD

Se passer des hydrocarbures russes : un objectif ambitieux

Le plan ambitieux de l’UE visant à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles russes nécessitera au moins 1 000 milliards d’euros d’investissements.

Afin d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés, l’UE aura besoin de niveaux d’investissement, de construction et de production en temps de guerre.

L’UE s’efforce déjà d’accélérer le processus d’autorisation afin de garantir que les nouveaux projets solaires et éoliens puissent être mis en ligne à temps.

L’Union européenne cherche à réduire sa dépendance de à l’égard des combustibles fossiles russes et à accélérer la transition vers l’abandon des sources d’énergie à forte intensité de carbone. L’estimation des coûts de la Commission européenne pourrait toutefois être insuffisante, car l’analyse de Rystad Energy suggère que le plan nécessitera au moins 1 000 milliards d’euros d’investissements pour atteindre l’objectif principal d’augmenter la production d’énergie renouvelable de 40% à 45% de l’approvisionnement énergétique total d’ici 2030.

Des investissements supplémentaires seront nécessaires pour atteindre les objectifs, y compris le développement du réseau et du stockage par batterie afin de garantir un approvisionnement stable en énergie, car l’ensemble du système électrique européen devra être restructuré. Alors que le plan définit différents angles pour faire face à la crise actuelle, la section la plus détaillée décrit la feuille de route pour l’énergie solaire photovoltaïque. La stratégie vise à mettre en ligne 320 gigawatts (GW) d’énergie solaire photovoltaïque d’ici 2025 et près de 600 GW d’ici 2030, dans le but de déplacer 9 milliards de mètres cubes (Bcm) de demande de gaz. L’Europe dispose actuellement d’environ 189 GW de capacité solaire photovoltaïque installée, ce qui signifie que 131 GW doivent être installés d’ici le milieu de la décennie, soit l’équivalent de 44 GW par an. Cela signifierait presque doubler le taux d’installation, qui était de 24 GW en 2021 et devrait être de 29 GW cette année. Pour atteindre l’objectif de 600 GW d’ici 2030, environ 56 GW de nouvelle capacité solaire photovoltaïque devraient être installés au cours des cinq prochaines années.

Source : Rystad Energy

(via Réseau International)

