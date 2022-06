Nadal, un héros ? Un injecté plutôt… bien dans l’air du temps !

« Le mec est un héros car il accepte de se faire piquer… » Les cyclistes ont bien raison de s’indigner. Qu’on se souvienne du cas Lance Armstrong. Qui n’avait pourtant remporté “que” 7 fois le Tour de France, après avoir soigné un cancer… 🙂 OD

Comme Thibaut Pinot, Guillaume Martin s’étonne des infiltrations reçues par Rafael Nadal, vainqueur dimanche de son 14ème Roland-Garros.

La déclaration n’est pas passée inaperçue. Dimanche, après le 14e sacre à Roland-Garros de Rafael Nadal, vainqueur d’une finale à sens unique contre Casper Ruud pour s’adjuger son 22e tournoi du Grand Chelem (6-3, 6-3, 6-0), l’Espagnol a évoqué ses (multiples) injections de xylocaïne au pied gauche durant la quinzaine parisienne, lui qui souffre du syndrome de Müller-Weiss, une pathologie rare affectant les os du pied. « Les héros d’aujourd’hui… », a réagi, ironiquement, Thibaut Pinot sur Twitter, en réponse à un message évoquant ces injections. Et il n’est pas le seul cycliste à s’étonner de cette pratique, légale au tennis mais rigoureusement interdite dans le vélo. Guillaume Martin s’est ainsi longuement confié à L’Equipe sur ce sujet ô combien polémique.

« Ce qu’a fait Nadal aurait été impossible dans le vélo, et je trouve ça normal. Si on est malade ou blessé, on ne court pas, on ne fait pas de compétition, ça me semble du bon sens. Pour plusieurs raisons. En premier lieu, pour la santé des athlètes. Sur le long terme je ne suis pas sûr que cela fasse du bien à la cheville de Nadal. Et en plus, les médicaments et encore plus les infiltrations n’ont pas qu’un effet de guérison, ça peut certainement avoir des effets sur la performance ou être détourné afin d’améliorer la performance, donc ça me semble très limite », estime ainsi le coureur de la Cofidis, qui a également évoqué « les différences de règlements mais aussi des différences de traitement, d’image entre les sports. Si un cycliste fait la même chose, déjà c’est interdit, mais quand bien même ça ne le serait pas, tout le monde lui tomberait dessus en le qualifiant de dopé parce qu’il y a un tel arrière-plan culturel, de tels clichés attachés au vélo. Alors que des gens encensent Nadal pour être capable d’aller aussi loin dans la douleur… »

Orange actualités, le 7 juin 2022