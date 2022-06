Les mondialistes prennent le contrôle du système alimentaire. Cela fait partie de leur plan pour vous contrôler.

La prise de contrôle du système alimentaire par les mondialistes est en cours – s’ils contrôlent les semences, ils contrôlent la nourriture, et s’ils contrôlent la nourriture, ils peuvent utiliser l’identification numérique pour contrôler l’accès des consommateurs à la nourriture.

L’histoire en un coup d’œil :

La prise de contrôle par les mondialistes nous arrive sous tous les angles possibles. Qu’il s’agisse de la biosécurité, de la finance, du logement, des soins de santé, de l’énergie, des transports ou de l’alimentation, tous les changements auxquels nous assistons aujourd’hui n’ont qu’un seul but : forcer la conformité avec le programme des mondialistes.

Le système alimentaire mondial, et les sources de protéines en particulier, font actuellement l’objet d’attaques coordonnées et intentionnelles visant à provoquer des pénuries alimentaires et la famine.

L’élite mondialiste a l’intention d’éliminer l’agriculture et l’élevage traditionnels et de les remplacer par des produits cultivés en intérieur associés à des protéines de remplacement créées dans les laboratoires qu’elle possède et contrôle.

Si la présence de centaines de marques alimentaires donne l’apparence d’une concurrence sur le marché, la réalité est que l’industrie alimentaire est monopolisée par moins d’une douzaine de sociétés, qui toutes, à leur tour, sont largement détenues par BlackRock et Vanguard.

À terme, votre capacité à acheter de la nourriture sera liée à votre identité numérique et à votre score de crédit social.

Le programme de prise de contrôle par les mondialistes n’est rien d’autre que total. Ils nous attaquent sous tous les angles possibles et, qu’il s’agisse de biosécurité, de finance, de logement, de soins de santé, d’énergie, de transport ou d’alimentation, tous les changements auxquels nous assistons actuellement n’ont qu’un seul but : forcer la conformité avec le programme des mondialistes.

Dans un article publié le 27 avril sur son blog, le journaliste d’investigation Corey Lynn examine en profondeur le nouveau système alimentaire mis en place et la manière dont il est conçu pour vous contrôler :

“Qui contrôle l’approvisionnement alimentaire contrôle les gens ; qui contrôle l’énergie peut contrôler des continents entiers ; qui contrôle l’argent peut contrôler le monde.” Cette célèbre citation d’Henry Kissinger sonne de plus en plus juste au fil des semaines.” Lynn writes.

“Les mondialistes contrôlent déjà la majorité de l’argent. Ils s’empressent de convertir le système énergétique en de nouveaux systèmes dans lesquels ils ont tous investi. Ils ont pris des mesures drastiques pour contrôler l’industrie alimentaire, tout en agissant dans la plus grande discrétion. S’ils contrôlent les semences, ils contrôlent la nourriture, et s’ils contrôlent la nourriture, ils peuvent utiliser l’identification numérique pour contrôler l’accès des consommateurs à la nourriture.

“Alors qu’une série d’incendies détruit soudainement des usines de transformation alimentaires, de viande et d’engrais, à une époque où les agriculteurs souffrent et où les problèmes de chaîne d’approvisionnement se font sentir, un système complet d’infrastructure alimentaire traçable a déjà été mis en place dans plusieurs villes et fait son chemin à travers le monde. …

“L’USDA et la FDA ont déjà approuvé la viande cultivée en laboratoire, le bétail génétiquement modifié, et financent les globalistes pour la recherche et le développement de l’agriculture cellulaire ainsi que les cultures d’intérieur et les sociétés de génétique. …

“L’Union Pacific impose une réduction de 20 % des transports ferroviaires, ce qui a un impact sur CF Industries Holdings, la plus grande entreprise d’engrais au monde. Vanguard, BlackRock et State Street sont les principaux actionnaires de Union Pacific, et BlackRock et Vanguard sont les trois principaux actionnaires de CF Industries Holdings.

“En cartographiant certaines des plus grandes fermes verticales, on découvre les cultures, les commerces , les terrains et les milliards versés par les investisseurs et actionnaires mondialistes. Il est évident qu’il s’agit d’un plan mondial visant à contrôler tous les produits – tous les ingrédients qui entrent dans la composition de tous les produits alimentaires.”

Le monopole secret

Comme l’a noté Lynn, ce monopole a été mis en place au cours de nombreuses années. Lentement mais sûrement, le monopole s’est développé, à l’insu du public, ce qui a eu pour effet de rendre la nourriture à la fois plus chère et moins accessible.

Aujourd’hui, alors que les dernières pièces du puzzle se mettent en place, beaucoup se rendent compte que nous avons été massivement trompés et que nous sommes désormais à la merci d’une “poignée” de personnes non élues dont la mégalomanie est inégalée dans l’histoire de l’humanité.

Si la présence de centaines de marques alimentaires donne l’apparence d’une concurrence sur le marché, la réalité est que l’industrie alimentaire est monopolisée par moins d’une douzaine d’entreprises, qui sont toutes, à leur tour, largement détenues par BlackRock et Vanguard.

Le marché en pleine expansion de la viande artificielle est également dominé par un très petit nombre de géants de l’agroalimentaire qui, eux aussi, sont détenus par BlackRock et Vanguard.

Lire la suite sur Strategika

[Article original : Children’s Health Defense]

