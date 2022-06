Poisons ARNm : le doute puis la peur

Soit la revue scientifique Food and Chemical Toxicology, créée en 1963.

Elle publie un article écrit à plusieurs mains, dont celles du professeur Peter A. McCullough qui est un critique des produits ARNm couillonavirants.

L’article est imbittable pour les profanes, les conclusions un peu moins.

mRNA vaccines promote sustained synthesis of the SARS-CoV-2 spike protein.

of the SARS-CoV-2 spike protein. The spike protein is neurotoxic, and it impairs DNA repair mechanisms.

Suppression of type I interferon responses results in impaired innate immunity .

. The mRNA vaccines potentially cause increased risk to infectious diseases and cancer.

Codon optimization results in G-rich mRNA that has unpredictable complex effects.

Les recherches, les témoignages, les données, les étrangetés statistiques relatives à la mortalité qui sont déjà visibles… le tableau qui se dresse devant nous relève du pointillisme…

Mais on commence à voir émerger des grandes formes…

Et elles ne sont pas belles à voir.

Cela percole, lentement mais sûrement.

Souvenons-nous : nous n’avons que 18 mois de recul, à peine, depuis le début des campagnes d’injections (rappel : Israël ouvrit le bal le 19 décembre 2020 avec son contrat faustien le liant à Pfizer).

Dix-huit mois ce n’est rien… Et pourtant on a joué avec la vie de centaines de millions de cobayes.

En dix-huit mois, nous avons déjà la preuve que ces produits sont dangereux et ont déjà provoqué des dégâts.

Que dirons-nous dans dix-huit mois supplémentaires, fin 2024 par exemple ?

La plus grande expérience pharmacologique de toute l’histoire de l’humanité… pourrait se transformer en sang, larmes, terreur et chaos.

Et cette expérience… hélas SE POURSUIT (puisque à l’automne, a minima, ils proposeront une dose supplémentaire aux vieux, aux personnes “fragiles” dans le style de la vaccination annuelle antigrippale, sans oublier les personnels de santé…)

Vos voisins, vos enfants, vos parents, vos amis… la peur finira par se répandre.

C’est d’autant plus inévitable que le danger… est invisible… Un muscle cardiaque abîmé… peut lâcher soit immédiatement… soit des mois, des années après.

Idem pour les cancers…. Ca prend du temps…

Idem pour des systèmes immunitaires endommagés qui s’emballent ensuite face à des maladies infectieuses banales…

C’est le Loto de la vie et de la mort.

Qui gagnera ?

Qui perdra ?

Et surtout quand ? 🙂

Le doute… lancinant.

Le doute qui vrille le cerveau…

Le doute qui se transforme en un goutte-à-goutte d’acide…

De nombreux injectés (pas tous bien sûr) se poseront ces questions… Jusqu’à en devenir fous.

Et alors ils pourront voir et revoir sur YouTube, Twitter, Facebook les archives… Les milliers d’heures d’archives audio et vidéo scandant les mêmes slogans neuneus :

“Tous vaccinés, tous protégés”

Et toutes les montagnes de conneries déversées quotidiennement pendant des mois, répétées de manière obsessionnelle par le système covidémentiel, par tous ses larbins, ses promoteurs, ses zélotes, ses clients, ses profiteurs, ses actionnaires… et simplement ses cons…

Ca en fait du monde.

Journalistes, politiciens, fonctionnaires, médecins, agents d’influence… Corrompus, lâches et souvent idiots.

“Tous vaccinés, tous protégés”

Regardez cette belle tronche de vainqueur…

Dissonance cognitive maximale.

Rupture psychique totale.

Avant de crever -ou pas. Plus ou moins abîmé… Plus ou moins rapidement.

Compassion est un mot trop faible… face à ce que des millions de gens vont subir.

POST-SCRIPTUM

Sans surprise, Pfizer pète le feu.

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a enregistré un chiffre d’affaires de 25,7 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 77% sur un an (source Le Figaro)

Mais surtout :

«Nous sommes en bonne voie pour honorer notre engagement de livrer au moins 2 milliards de dosses à des pays à revenus faibles et moyens en 2021 et 2022, dont au moins 1 milliard cette année», a ajouté le dirigeant.

Soit Bourla est un menteur. Soit c’est un illuminé…

Je penche pour les deux en même temps. 🙂

Le fait est que les contrats ont été signés… les doses sont produites… et elles SERONT LIVREES (voir dernier exemple en date, la Suisse neuneu qui va recevoir cette année encore 33 millions de doses… pour une population de 9 millions).

C’est bien entendu PARTOUT la même situation… Alors… vont-ils discrètement tout envoyer à l’incinérateur ? Ou vont-ils continuer ?

Il suffit de voir la tronche ravie de Macron lorsqu’il dit qu’on “va vacciner tout ce qui peut être vacciné“… pour comprendre.

Le cauchemar n’est pas terminé. Il ne s’agit pas d’une “expérience pharmacologique” qui aurait mal tourné.

Mais bien d’un plan.

POST-SCRIPTUM BIS

Les blogs ne peuvent pas répéter les mêmes choses, en permanence. Donc, je vous signale Patrice Gibertie qui bosse beaucoup sur les dangers des produits ARNm.

Et je vous recommande aussi le fil Twitter du Collectif Sauver la Science qui fait un travail absolument remarquable sur les études publiées. Une veille documentaire aux petits oignons. A suivre quotidiennement.

le 10 juin 2022

