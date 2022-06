Mensonges, propagande et harcèlement : la société aux mains d’élites perverses ?

« On est tous au pied du mur. Quel monde voulons-nous et à quoi sommes-nous prêts ? »

Par Jean-Dominique Michel

Enfonçons le clou sur le même thème : alors que les marionnettistes et leurs sbires agitent ouvertement le spectre d’une reprise épidémique en prévoyant des mesures de plus en plus absurdes et délirantes (comme si des sommets en la matière n’avaient pas déjà été atteints !), j’ai récemment développé à l’aimable invitation d’un collectif de Haute-Savoie un décryptage de ce qui organise et autorise une telle truanderie.

Truanderie parfaitement résumée dans sa débile quintessence par l’épidémiologiste Laurent Toubiana :

« Vacciner » des enfants avec un vaccin qui n’empêche pas la transmission pour protéger des personnes qui sont déjà vaccinées restera dans les annales de la bêtise de la médecine. »

Bêtise vaguement lucrative et donc pas tout-à-fait désintéressée, nonobstant d’autres motifs. L’obsession d’injecter la population entière devrait quand même par finir par mettre la puce à l’oreille de la population sur de possibles intentions autres, comme l’ancien vice-président et directeur de la recherche de Pfizer Michael Yeadon ne cesse de nous en alerter.

Tant que le travail de désinformation honteux des médias de grand chemin stérilisera toute réflexion et tout débat, la population restera crédulement captive des inepties monstrueuses dont on l’a convaincue avec toutes les armes caractéristiques de la propagande totalitaire.

Voici donc :

Anthropo-logiques, le 12 juin 2022

Rappels :

Un ancien vice-président de Pfizer n’exclut pas l’existence d’un projet de « dépopulation à grande échelle » par les vaccins

Viol des esprits et psychose de masse – Comment une population entière devient malade mentale

Totalitarisme, idéologie et paranoïa

Quand Macron avouait être « extrêmement complexe, voire pervers »…