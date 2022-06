Ce matin, je me suis levé avec un ciel bardé de chemtrails au-dessus de ma tête. Une réalité que Prince avait également dénoncée en avril 2009… OD

Les paroles d’un morceau de l’album de Prince sorti il y a 26 ans prophétisaient sinistrement un avenir qui s’est réalisé depuis que la pandémie de Covid-19 s’est abattue sur un public peu méfiant.

Comment un homme de Minneapolis a pu écrire ces paroles en 1996 ? Prince connaissait la vérité. Il était un dangereux outsider à qui l’on avait offert une place dans le sanctuaire de l’élite mondiale, mais il a rejeté le chant des sirènes et refusé d’être corrompu par l’argent ou la célébrité.

Lors des Grammys, il s’est promené avec l’inscription « SLAVE » sur la joue pour protester contre les termes de son contrat avec les Illuminati de l’industrie musicale. Il nous a littéralement avertis que nous étions tous en train de devenir des esclaves vivant dans une plantation d’esclaves du Nouvel Ordre Mondial. Il est même passé à la télévision pour informer des millions d’Américains sur les chemtrails.

Il a fait de la dénonciation du Nouvel Ordre Mondial et de la sensibilisation du public à leur programme maléfique la mission de sa vie.

Sa chanson « New World » en est l’un des nombreux exemples. Tirée de l’album « Emancipation » de 1996, la chanson contenait des paroles sinistrement prophétiques sur les vaccinations obligatoires, la biologie altérée et le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui :

« Quand tu veux trouver un peu d’isolement. Mais le traceur que tu as reçu de la vaccination. À quoi ça sert quand on peut modifier la biologie ? Qui ou quoi, alors mon ami, serons-nous toi et moi ? »

« Quand les frontières seront floues entre les garçons et les filles, comment allons-nous réussir dans ce nouveau monde ? »

Écoutez :

N.B. Dans la suite de l’article, l’expression « Brave New World » devrait plutôt être traduite par « Le Meilleur des Mondes », titre du célèbre roman d’Aldous Huxley. OD

